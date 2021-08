-Evitar mencionar al grupo por su nombre, ni marca su responsabilidad en garantizar la seguridad y permitir la salida del país. En cambio, los llama al "diálogo" mientras dure la "transición".

Por el lado de Rachid, sus delirantes dichos causaron cierto revuelo:

En el canal C5N, el médico sanitarista dijo:

“Además de necesitar poder político, hay que identificar claramente al enemigo que no es una grieta. Una grieta es parte del mismo todo... Acá hay una colonización, el enemigo es externo y hay cipayos. (...)

"Yo recién veía lo que mostraban con Pedro Brieger en Afganistán. ¿Sabés lo que me hizo acordar? Me hizo acordar a los franceses y polacos que habían colaborado con los nazis cuando huían desesperadamente. ¡Y la prensa lo vuelve a mostrar como si fuese el horror! No, no, son los colaboracionistas y el cipayaje que huye despavorido porque viene, obviamente, viene una revolución nacional que tendrá sus ejes culturales que no me voy a poner a interpretar”.

Se refería a unos videos que circularon ayer donde se podía ver a cientos de personas tratando de abordar un avión para escapar del Talibán.

Las imágenes presagian el horror que podría tocarle a quienes no puedan salir: el pánico que produce el régimen Talibán en la población hizo que en un intento desesperado por escapar, personas se colgaran de un avión y cayeron al vacío.