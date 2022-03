3ra. ronda Ucrania/Rusia el 07/03 y una muerte escandalosa

Ucrania desea un alto el fuego como objetivo de la 3ra. ronda de negociaciones.

El asesinato

En el caso de Slutsky también instó a no sacar conclusiones precipitadas de los informes de los medios ucranianos sobre la muerte del negociador ucraniano Denis Kireev, ya que esta información puede no ser confiable.

En su cuenta en Telegram, el periodista ucraniano y diputado de la Verkhovna Rada de Ucrania, Oleksandr Dubinsky, informó que Denis Kireev resultó ser un espía ruso. Durante la detención, fue asesinado.

El diario Ukrainska Pravda informó que durante la detención, el servicio de seguridad ucraniano mató a Homiel Denis Kireev, sospechoso de alta traición.

El bloguero ucraniano Anatoly Shariy también escribió sobre esta tragedia: "¿Cómo entró en la delegación de Ucrania para negociar con los ocupantes? Esto es lo que quiero averiguar en la oficina del Presidente”.

El Servicio de Seguridad tenía datos exactos sobre la traición de Kireev, incluidas conversaciones telefónicas, se dejó trascender en Kiev.

Según Moscú, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) mató al negociador Denis Kireev durante un intento de arresto.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1500230075265994763 La inteligencia ucraniana ha hecho una publicación donde aseguran que Denis Kireev murió en “una operación especial” como espía. El diputado de la Rada Oleksandr Dubinsky fue uno de los que informó de su muerte en su canal de Telegram. pic.twitter.com/6W4gRIZ4MG — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) March 5, 2022

Ayuda memoria

La 1ra. ronda de negociaciones ocurrió el 28/02, en la región de Gomel, Bielorrusia.

Moscú estuvo representada por

el asistente presidencial Vladimir Medinsky, el viceministro de Relaciones Exteriores, Andrei Rudenko; el viceministro de Defensa, Alexander Fomin; el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, Leonid Slutsky; y el embajador ruso en Bielorrusia, Boris Gryzlov.

Kiev estuvo representada por

el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov; el jefe del bloque legislativo del Siervo del Pueblo, David Arakhamia: el viceministro de Relaciones Exteriores, Mykola Tochitsky; el asesor del jefe de la oficina presidencial, Mikhail Podolyak; el diputado de Verkhovna Rada, Rustem Umerov, el 1er. jefe adjunto de la delegación de Ucrania en el Grupo de Contacto Trilateral, Andrey Kostin; y Denis Kireev, ahora asesinado en circunstancias muy extrañas.

Las negociaciones duraron casi 5 horas, luego de las cuales las delegaciones regresaron a las capitales para discutir los resultados de la reunión.

La 2da. ronda de negociaciones tuvo lugar el 03/03, en la región de Brest, entre Bielorrusia y Polonia.

Las partes acordaron crear corredores humanitarios. No prosperó lo del alto el fuego pedido por Ucrania ya que no aceptó la demanda rusa de cesar su pedido de ingreso a la OTAN y declararse zona neutral.

Visita de Naftali Bennett

El sábado 05/03, el 1er. Ministro de Israel, Naftali Bennett, llegó a Moscú y se reunió con Vladímir Putin.

Israel ha mantenido una posición neutral entre Rusia y Ucrania, pese a las críticas que algunos le realizaron desde Washington DC.

Importantes hombres de negocios rusos tienen la ciudadanía de Israel y participan de los negocios privados israelíes; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky es judío y pidió la mediación de Bennett.

El 2er. ministro israelí, después de reunirse con Putin, habló con el presidente Zelensky.

Luego, Bennett voló a Alemania para conversar con el canciller alemán Olaf Scholz.

A su vez el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que la diplomacia china pondrá fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que la crisis de Ucrania solo puede resolverse a través del diálogo y las negociaciones y enfatizó que China apoya todos los esfuerzos que ayuden a aliviar las tensiones e impulsar una solución política, y se opone a todas las acciones que no conducen a una resolución diplomática.

Wang lo dijo durante una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que fue la 2da. conversación telefónica de ambos funcionarios en 2 semanas.

Wang dijo que China no quería que la crisis de Ucrania se intensificara y que debe resolverse de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU: la soberanía e integridad territorial deben respetarse y las disputas deben resolverse a través del diálogo y medios pacíficos.

Stinger y aviones

El presidente Volodymyr Zelensky instó a Washington DC a proporcionar a Polonia y otros aliados aviones estadounidenses que reemplacen unidades en esos países que, entonces, les cedan sus aviones de fabricación rusa a Ucrania.

Putin ha anunciado que la Fuerza Aérea de Ucrania fue destruida totalmente por Rusia.

Eslovaquia, por ejemplo, dijo que no le cedería aviones a Ucrania si no obtenía aviones de reemplazo porque no dejaría su Fuerza Aérea mermado o sin jets de combate.

En una teleconferencia con casi 300 legisladores estadounidenses, Zelensky les realizó un emotivo pedido de ayuda y dijo que Ucrania necesitaba más aviones, en especial después de que la OTAN decidiera no crear una zona de exclusión aérea porque correría el riesgo de un conflicto más amplio con Rusia.

Los misiles antiaéreos Stinger que Occidente suministra a Ucrania podrían caer en manos de terroristas, advirtió la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"Los organizadores de estas entregas no pueden sino darse cuenta de una creciente amenaza de que estas armas de alta precisión caigan en manos de elementos y bandas terroristas no solo en Ucrania, sino también en toda Europa", dijo Zajárova en un comunicado.

Rusia vuelve a instar a los países miembros de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a dejar de suministrar "sin pensar" armas a Ucrania a fin de evitar riesgos para la aviación civil internacional y otras comunicaciones de transporte no solo en Europa, sino también más allá de sus fronteras, subrayó la diplomática.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania renovó su pedido a los países extranjeros de sistemas de defensa aérea durante una reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, en la frontera entre Polonia y Ucrania.

Dmytro Kuleba agradeció ea Estados Unidos y otros países por proporcionar equipos, incluidos misiles antiaéreos Stinger. Pero dijo que “no era ningún secreto que la mayor demanda que tenemos es de aviones de combate, aviones de ataque y sistemas de defensa aérea”.

“Si perdemos los cielos, habrá mucha, mucha más sangre en el suelo, y esa será la sangre de los civiles”, agregó Kuleba. “Y no quiero que nadie en el mundo comparta la responsabilidad de su sangre, nadie en el mundo comparta la responsabilidad de sus muertes y sufrimientos”.

El secretario de Estado de Estados Unidos advirtió que se intensificaría la presión sobre Rusia. “Nuestra presión no tiene precedentes, no solo está produciendo resultados muy, muy concretos en Rusia, sino que esta presión continuará y crecerá hasta que esta guerra llegue a su fin”, dijo Blinken.

https://twitter.com/Political_Room/status/1500227150535872512 Medios de comunicación de todo el mundo están suspendiendo sus emisiones desde Rusia tras la firma el viernes de la nueva ley que amenaza con penas de hasta 15 años de cárcel por difundir noticias falsas relacionadas con desacreditar a las fuerzas militares o similares — The Political Room (@Political_Room) March 5, 2022

Contraataque ruso

En tanto Putin pidió que en 2 días sus colaboradores le presenten una lista de países, empresas, organizaciones e individuos que han impuesto sanciones contra la Federación Rusa, sus empresas, organizaciones e individuos.

En este contexto, París aconsejó a las empresas francesas que se abstuvieran de tomar decisiones precipitadas en el mercado ruso, según el diario Le Figaro.

El presidente de la República, Emmanuel Macron, recibió en el Palacio del Elíseo a los responsables de 15 empresas que operan en Rusia: Société Générale, Engie, Airbus, Safran, Arianespace, Thales, Eramet, Air Liquide, Auchan y Danone, entre otras. Ni el presidente ejecutivo de Total, Patrick Pouyanne, ni el presidente de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, pudieron asistir, porque no se encontraban cercanos.

A la reunión también asistieron el ministro de Finanzas y Economía, Bruno Le Maire, la ministra delegada de Industria, Agnès Pannier-Runachet; y el ministro de Agricultura, Julien Denormandie.

"El Gobierno de la Federación Rusa, dentro de 2 días, tendrá una lista de Estados extranjeros que cometen acciones hostiles contra la Federación Rusa, las personas físicas y jurídicas rusas", dice el mensaje del decreto presidencial que firmó Putin.

https://twitter.com/AlertaNews24/status/1500238546107613186 | AHORA: Mastercard anuncia que las tarjetas emitidas por bancos rusos ya no serán compatibles con la red de Mastercard y cualquier Mastercard emitida fuera del país no funcionará en los comercios o cajeros automáticos rusos. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 5, 2022

https://twitter.com/AlertaNews24/status/1500234037146931201 | AHORA: VISA suspende todas las operaciones en Rusia, diciendo que las tarjetas emitidas en Rusia solo funcionarán dentro del país, mientras que las tarjetas emitidas fuera de Rusia ya no funcionarán dentro de la Federación. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 5, 2022

Las nuevas sanciones contra Rusia impuestas por Occidente no lograrán su objetivo, según la edición egipcia de Noonpost.

Las nuevas restricciones son una continuación de las sanciones contra Rusia impuestas en relación con la reunificación de Crimea con Rusia en 2014.

Las autoridades rusas, señala el periódico, están preparadas para las dificultades de los últimos 7 años, y todas las decisiones actuales las toman teniendo en cuenta la perspectiva de más y más nuevas sanciones.

Moscú ha trabajado desde 2014 en la "desdolarización" y en un cambio de política monetaria para frenar la hegemonía del dólar, agregó Noonpost.

En el mismo decreto Putin estableció un procedimiento temporal para la implementación de pagos de Rusia, regiones, municipios y residentes a acreedores extranjeros vinculados a países que han impuesto sanciones contra la Federación Rusa.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó la posición occidental sobre Ucrania como "un delirio, teatro de lo absurdo, llaman negro lo que es blanco, y lo que es negro, blanco".

El comentario de Putin fue a mujeres tripulantes de vuelos de aerolíneas rusas.

Según él, Rusia es acusada de no cumplir con los Acuerdos de Minsk, mientras que las autoridades de Kiev declararon abiertamente que planificaban no seguirlos: "Lo decían por televisión, en internet, por todas partes", enfatizó.

FMI

Canadá, EE. UU. y Reino Unido quieren que Aleksei Mozhin, representante de Rusia en el FMI, renuncie o sea despojado de su título como jefe honorario de la junta ejecutiva del Fondo.

Según Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto, Canadá propuso que Mozhin renunciara al título de decano de la junta del FMI durante una reunión el 25/02, 24 horas después de que Rusia invadiera Ucrania.

Estados Unidos respaldó el esfuerzo durante la misma reunión y el Reino Unido también apoya su destitución del cargo, dijeron las fuentes.

El decano de la junta ejecutiva, cargo que Mozhin ha ocupado desde 2015, es un título honorario otorgado al miembro con más años de servicio, que no conlleva responsabilidades ni autoridad oficiales.

La directora gerente del FMI, actualmente Kristalina Georgieva, preside la junta y es responsable de convocar reuniones, establecer la agenda y facilitar la discusión.

Sin embargo, cuando la junta está buscando un nuevo director gerente, o surgen preguntas sobre las funciones, tal como fue el caso en 2021 cuando Georgieva fue acusada de manipular datos en nombre de China durante su tiempo en el Banco Mundial, el decano interviene ocasionalmente para hablar en nombre de la junta.

Mozhin no ha mostrado disposición a renunciar al título, dijeron personas familiarizadas con el asunto, y no está claro si existe un mecanismo para destituirlo o si hay suficiente apoyo para eso.