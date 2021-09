23 días antes Joe Biden no creía que ganarían los talibanes

Días antes de la llamada, Estados Unidos ejecutó ataques aéreos para apoyar a las fuerzas de seguridad afganas, una medida que, según los talibanes, violaba el acuerdo de paz de Doha, Catar.

En el diálogo, Biden aconsejó a Ghani que consiguiera el apoyo de los líderes afganos no talibanes y luego que pusiera a un "guerrero" a cargo de la operación militar, una referencia al ministro de Defensa, el general Bismillah Khan Mohammadi.

En otra demostración de que USA ignoraba lo que sucedía en Afganistán, Biden elogió a las fuerzas armadas afganas:

Claramente tienes los mejores militares. Tienes 300.000 fuerzas bien armadas contra 70.000 a 80.000 y son claramente capaces de luchar bien. Claramente tienes los mejores militares. Tienes 300.000 fuerzas bien armadas contra 70.000 a 80.000 y son claramente capaces de luchar bien.

Es evidente que en la doctrina militar del Pentágono, tal como sucedió en Vietnam, las claves son

la cantidad,

el poder de fuego y

la tecnología disponible.

Sin embargo, al igual que en Vietnam, fue un error.

taliban.jpg Los combatientes talibanes toman el control del palacio presidencial afgano en Kabul y se sientan en el despacho de Ashraf Ghani, el 15/08/2021. Foto histórica de Zabi Karimi, de AP.

La percepción

En gran parte de la llamada, Biden se centró en lo que llamó el problema de "percepción" del gobierno afgano:

No necesito decirles que la percepción alrededor del mundo y en partes de Afganistán, creo, es que las cosas no van bien en términos de la lucha contra los talibanes. Y existe la necesidad, sea cierto o no, existe la necesidad de proyectar una imagen diferente. No necesito decirles que la percepción alrededor del mundo y en partes de Afganistán, creo, es que las cosas no van bien en términos de la lucha contra los talibanes. Y existe la necesidad, sea cierto o no, existe la necesidad de proyectar una imagen diferente.

Biden le dijo a Ghani que si las figuras políticas prominentes de Afganistán dieran una conferencia de prensa juntas, respaldando una nueva estrategia militar, "eso cambiará la percepción, y creo que cambiará mucho".

23 días antes del colapso, Biden le dijo a Ghani:

Vamos a seguir luchando duro, diplomática, política y económicamente, para asegurarnos de que su gobierno no solo sobreviva, sino que se mantenga y crezca. Vamos a seguir luchando duro, diplomática, política y económicamente, para asegurarnos de que su gobierno no solo sobreviva, sino que se mantenga y crezca.

Después de la llamada, la Casa Blanca emitió un comunicado que se centró en el compromiso de Biden de apoyar a las fuerzas de seguridad afganas y a la administración que busca fondos para Afganistán del Congreso.

Ghani le dijo a Biden que creía que podría haber paz si pudiera "reequilibrar la solución militar".

Luego advirtió:

Tenemos que movernos con rapidez. Nos enfrentamos a una invasión a gran escala, compuesta por los talibanes, la planificación y el apoyo logístico completos de Pakistán, y al menos 10.000 a 15.000 terroristas internacionales, predominantemente paquistaníes, arrojados a esto. Tenemos que movernos con rapidez. Nos enfrentamos a una invasión a gran escala, compuesta por los talibanes, la planificación y el apoyo logístico completos de Pakistán, y al menos 10.000 a 15.000 terroristas internacionales, predominantemente paquistaníes, arrojados a esto.

La última declaración pública de Ghani, que se cree que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, se produjo el 18/08. Él dijo que huyó de Afganistán para evitar el derramamiento de sangre.

En el momento de la llamada, Estados Unidos ya había cerrado su principal base aérea en Afganistán, en Bagram.

Mientras hablaban ellos, los insurgentes talibanes ya controlaban la mitad de los centros de distrito de Afganistán.

Ghani ensayaba un cambio en su estrategia militar, para empezar a centrarse en proteger los "centros de población", las principales ciudades, en lugar de luchar para proteger los territorios rurales.

Biden, en el diálogo, dijo:

No soy un tipo militar, así que no te estoy diciendo cómo debería ser exactamente un plan, no solo obtendrás más ayuda, sino que obtendrás una percepción que va a cambiar.... No soy un tipo militar, así que no te estoy diciendo cómo debería ser exactamente un plan, no solo obtendrás más ayuda, sino que obtendrás una percepción que va a cambiar....

Biden le pidió que incluyera al ex presidente afgano Hamid Karzai en una conferencia de prensa, pero Ghani lo rechazó.

Karzai no sería de ayuda. Él es opositor, y el tiempo es esencial, no podemos traer a todas las personas ... Lo hemos intentado durante meses con el presidente Karzai. La última vez que nos vimos me estaba maldiciendo y me acusaba de ser un lacayo de Estados Unidos. Karzai no sería de ayuda. Él es opositor, y el tiempo es esencial, no podemos traer a todas las personas ... Lo hemos intentado durante meses con el presidente Karzai. La última vez que nos vimos me estaba maldiciendo y me acusaba de ser un lacayo de Estados Unidos.

Biden hizo una pausa antes de responder:

Me voy a reservar el juicio sobre eso. Me voy a reservar el juicio sobre eso.