Yanina Latorre destruyó a Furia: También ligaron Gastón Trezeguet y Laura Ubfal

"Ni siquiera me ofende. Todos me pidieron un descargo, pero ¿qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién es Furia?. Una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera llegó a la final, se fue con el casi 70% de los votos del público en contra", sentenció la conductora de ciclo Yanina 107.9.