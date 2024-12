Versiones sobre Viviana Canosa: ¿Se queda en Rivadavia o futuro en el streaming?

Embed - Pau Varela en Instagram: "Viviana Canosa no tiene más su espacio de los sábados en Radio Rivadavia y te cuento en qué sigue Longobardi" View this post on Instagram A post shared by Pau Varela (@palivarela)

"Y que algunos pases de comedia un poco chabacanos tampoco van con el estilo que quiere Radio Rivadavia. Le darían en otra radio del grupo un espacio para ella. Lo que dicen las malas lenguas es que esto sería una invitación a que Viviana sola tome la decisión de retirarse", agregó la panelista.

Pese a estas afirmaciones, algunos instantes después Varela publicó un nuevo video en el que indicó que Canosa negó su información. "Me dijo que no está anoticiada de que haya sido su último sábado al frente de su programa. Va a seguir trabajando, nadie le dijo nada de todo eso", sostuvo.

Su contrato termina a fines de diciembre y ella decidió estar en Radio Rivadavia por cuatro meses porque tenía ganas de trabajar una vez por semana para dedicarse a la casa y a su familia Su contrato termina a fines de diciembre y ella decidió estar en Radio Rivadavia por cuatro meses porque tenía ganas de trabajar una vez por semana para dedicarse a la casa y a su familia

De todos modos, Varela insistió en que la ex A24 no continuará en Radio Rivadavia el próximo año y aventuró cuál sería su nuevo destino: "No va a continuar el año próximo, me dijo que no quiere renovar con Radio Rivadavia porque tiene ganas de hacer otra cosa. Se sumaría al streaming, a Bondi, está contenta con esa propuesta".

Marcelo Longobardi vs. Radio Rivadavia: El conductor contó al aire por qué lo quieren echar

Desde hace algunos días Marcelo Longobardi se encuentra en el ojo del huracán de Radio Rivadavia. En la mañana del martes (19/11) dejó plantado a Jonatan Viale después de apuntar contras las autoridades de la radio y a sus colegas por no defenderlo ante los continuos ataques que sufre por parte del Gobierno de Javier Milei.

Desde ese entonces, lejos de aminorar la marcha el conductor fue por más y en reiteradas ocasiones aprovechó su voz frente al micrófono para deslizar la posibilidad de que el 2025 lo encuentre afuera del estudio radial.

Esta ocasión no fue la excepción y en medio de su tradicional editorial expresó que su trabajo consiste en analizar las noticias y opinar aunque aclaró: "Con mi poca vocación de ser parte de una manada de chupamedias".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/notidial/status/1860022866529649069&partner=&hide_thread=false El periodista contó que hay presiones del presidente Javier Milei para sacarlo de los medios.



"Mi trabajo consiste en examinar las noticias y de vez en cuando opinar, aunque con mi poca vocación de ser parte de una manada de chupamedias". https://t.co/oD1BCDPf8a pic.twitter.com/NnLmhcuaen — NOTIDIAL (@notidial) November 22, 2024

"Aún a costa de la presiones que se reciben de parte del Gobierno del presidente Milei para sacarme del medio como ya ocurrió en varias oportunidades", denunció públicamente. "Yo tengo un punto de vista que sostengo aún considerando que la corriente es muy favorable al presidente Milei", agregó posteriormente visiblemente molesto.

Luego si bien destacó "la baja de la inflación" por parte del oficialismo, destacó que no le parece inteligente "incendiar la convivencia democrática". Sobre el final de su duro descargo comparó al líder libertario con su par salvadoreño Nayib Bukele quien según el comunicador "se está convirtiendo en Chaves". Posteriormente a la polémica comparación, finalmente, arremetió sin vueltas:

Yo tengo la obligación de decir eso a pesar de que la gente me re putee y la radio me quiera echar Yo tengo la obligación de decir eso a pesar de que la gente me re putee y la radio me quiera echar

--------

Más contenido en Urgente24:

Javier Milei se colgó de Botafogo para militar las SAD pero se disparó en el pie

La serie de Netflix con 10 episodios que tiene a todos enganchados

BCRA: Se enciende una alarma por un déficit de US$ 1.600 MM