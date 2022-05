TikTok censura contenido y aumenta la propaganda del Kremlin

“Es una burbuja de información tan extraña, cuando no tenemos acceso a videos en el extranjero”, explicó Niki Proshin, joven de 27 años que produce en TikTok y vive en San Petersburgo. “Cuanto más escroleas, más envejecen”, dijo Proshin contando cómo funciona la app, que agregó que ‘ahora usa la aplicación mucho menos’.

Por su lado, TikTok comentó al respecto y sentenció: “A la luz de la nueva ley de ‘noticias falsas’ de Rusia, no tenemos más remedio que suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido de nuestro servicio de video en Rusia mientras revisamos las implicaciones de seguridad de esta ley”.

TikTok eliminó casi el 95% del contenido para sus usuarios rusos, según Salvatore Romano, jefe de investigación de Tracking Exposed, cuyo equipo cambió sus direcciones de Internet a Rusia para recopilar sus hallazgos.

Los hallazgos son significativos porque TikTok, propiedad de ByteDance Ltd, con sede en Beijing, sigue siendo una de las últimas plataformas de redes sociales extranjeras importantes disponibles en Rusia, luego de que el regulador del país restringiera el acceso a Twitter Inc., la plataforma de Facebook de Meta Platforms Inc. e Instagram. A diferencia de las otras plataformas, los reguladores rusos no excluyeron a TikTok y optaron por limitar de manera proactiva el contenido de su plataforma.

YouTube todavía opera en Rusia, pero está bloqueando los medios afiliados al estado ruso a nivel mundial.

Cabe destacar que, TikTok fue descargado 121 millones de veces en Rusia, lo que sería equivalente a un 80% de la población del país. Por eso se teme frente a la utilización de la plataforma para manipular a la población.

Un panel independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación ante la nueva ley de "noticias falsas", que está resultando en un apagón total de información en Rusia sobre la guerra en Ucrania. Dijeron que la adopción de la ley fue 'un movimiento alarmante del gobierno para amordazar y vendar los ojos a toda una población'.

Se espera a ver si dicha app sigue funcionando en el territorio, o con el tiempo dejará de ser utilizada por la propia población que parece notar la tendencia a favor del régimen de guerra.

------------------

Más contenido de Urgente24

Divas Play: Filtran fotos y cayó hasta Guillermo Francella

"Tomá poca cocaína": Polémica por los 'tips' de un municipio

Viviana Canosa y Clarín embarrados por Cositorto (¿hay más?)

El silencio no ayuda a Mayra Mendoza en denuncia millonaria

Tarico en TN y Rolo Villar en Mitre: Oxígeno para Clarín