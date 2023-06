Tenso cruce entre Flavio Azzaro y Natalie Weber por Zárate-Vélez

https://twitter.com/juanc_ramallo/status/1674078875360296962 El baile que le pegó Natalie Weber a Azzaro https://t.co/LmalKaPWT8 — Juan Ramallo (@juanc_ramallo) June 28, 2023

Luego del video que muestra Azzaro en 'modo letal' contra el ex delantero de Vélez, el propio periodista planteó que “hay algunos jugadores que se tienen que fijar como tratan a los clubes que te pusieron en primera”.

El aire de este magazine de América se ‘cortaba con cuchillo’. Weber enfurecida argumentó su posición de que Azzaro era un 'mal periodista', pero éste hábilmente le retrucó: “Si tanto lo amaba a Vélez por qué se fue a Boca. A la semana se fue a boca”.

A esta batalla campal entre la modelo y el periodista deportivo se le agregó una comunicación telefónica en vivo con el catalizador de la contienda, el futbolista Mauro Zárate:

Yo le digo a mi mujer que no tiene que hablar con ese pelotudo. Sos un cagón… Este tipo no da punto de vista, este tipo sale hablar en un programa y dice pelotudeces de la gente, de los jugadores…Me parece vergonzoso llevar este tipo a este programa Yo le digo a mi mujer que no tiene que hablar con ese pelotudo. Sos un cagón… Este tipo no da punto de vista, este tipo sale hablar en un programa y dice pelotudeces de la gente, de los jugadores…Me parece vergonzoso llevar este tipo a este programa

El cruce entre Mauro y Azzaro se tornó gravemente pendenciero. “Vos manejas a tu mujer”, le restregó el periodista, quien fue contundente contra el jugador: “No volviste por amor, volviste por Plata”, dijo Azzaro en relación al retorno a Vélez desde Europa.

Ante ello, Zárate exhibió entonces su presunto respeto al Club al responderle que “dejó un contrato por 3 años de 6 mil millones de euros en Dubai para jugar ‘gratis’ en Vélez”

