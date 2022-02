Gabriela Cerruti: Ajam. Que desconocemos...

Cecilia Devanna: Es parte del ejercicio periodístico

Gabriela Cerruti: No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuentes independientes para saber si esto es verdad o no.

Cecilia Devanna: Está chequeado, por eso está publicado.

Gabriela Cerruti: Que una fuente periodística dé una opinión y sea tomado como una posición del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo

Cecilia Devanna: Está confirmado, portavoz, por eso le estoy haciendo una pregunta.

image.png Tenso momento en Casa Rosada entre Gabriela Cerruti y Cecilia Devanna.

Sin posibilidad alguna de que Devanna pudiera formular la pregunta, Cerruti disparó: "Mire, Cecilia, yo le quiero decir que con el mayor de los respetos y muchos años en el ejercicio del periodismo que esta novedad argentina de una opinión que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado y sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo argentino.

La verdad es que, generalmente, cuando el Departamento de Estado tiene que decir algo sobre algún país, nos enteramos todos y lleva el nombre y apellido del funcionario que hace conocer su opinión.

Hasta el momento, lo que estamos viendo es que hay una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes del Departamento de Estado u otros países y la verdad es que el gobierno argentino no recibió ninguna comunicación pero tampoco leyó a ningún medio argentino ni de los Estados Unidos citando con nombre y apellido las declaraciones de alguien. Entonces, pedimos un poquito de rigurosidad cuando decimos 'el Departamento de Estado'.

Si tiene que hablar la Cancillería Argentina habla el canciller, así que esperamos lo mismo y cuando esto suceda vamos a responder sobre sus posiciones.

Mientras tanto, lo que estamos llevando adelante es una política exterior multilateral, que es lo que creemos la mayoría del mundo está llevando adelante en este momento".