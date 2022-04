Telefe se mueve: El canal prepara cinco programas nuevos

image.png La Voz Argentina, programa de canto perteneciente a Telefe.

Por otro lado, Telefe también acelera El Último Pasajero, programa de juegos juvenil que otorga viajes de egresados a los ganadores. Sus conductores ya confirmados, Nicolas Occhiato y Flor Vigna, anduvieron en el día de hoy (07/04) por el canal para tomarse las fotos oficiales para las promos.

En otra punta, el canal también ultima detalles para la tan ansiada llegada del programa de encierro, Gran Hermano. La edición del mismo será emitida durante este 2022, pero no tiene fecha confirmada.

Finalmente, los dos programas que ya tienen fecha, y comenzarán a ser emitidos en el segundo semestre del año, son Show Mammon y The Masked Singer.

Telefe contrató al ex conductor de América TV, Mammon tras arduas negociaciones que parecían no llegar a buen puerto. Así ahora confirman su propio programa de entrevistas. The Masked Singer, conducido por Natalia Oreiro, y con panelistas como Marcelo Polino, albergará un campeonato de cantantes que buscarán quedarse con el galardón.

De esta manera, Telefe ya organiza su 2022 a pura marcha y espera a un El Trece vapuleado por las métricas, que no puede vencer hace años a su rival. Se espera mas información con respecto a los próximos ciclos a presentar.

