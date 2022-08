Sufre: La demanda por difamación que deja a Fox de rodillas

image.png Rupert Murdoch y Donald Trump, el nexo que sostuvo al sector republicano durante años.

Sin embargo, esta demanda que parecía quedar en la nada por el vigor del multimedios, sigue avanzando en la justicia, algo que no esperaba Fox Corporations. Así lo explicó el reconocido medio estadounidense The New York Times, que en una nota publicada el pasado sábado (13/08), dio cuenta de esta problemática.

Expertos en la primera enmienda estadounidense (ley estadounidense que dispone que el Congreso no promulgue ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, y que proteja la libertad de expresión, de prensa, de reunión y el derecho a solicitar al Gobierno la reparación de agravios) explican que este caso no es igual al resto. Una simple demanda por difamación se resuelve de manera simple entre las partes, acordando una condena a pagar. Pero el caso con Fox es diferente por la cantidad de archivo que hay en su contra.

El medio, no quiere concordar con Dominion, que lejos de quedarse quieta, lucha también buscando archivo propio contra la compañía de Rupert Murdoch.

Así el caso de US$1.600 millones sigue progresando en la corte estatal de Delaware, acercándose así más a un juicio. Esperan que Rupert y Lachlan Murdoch, que controlan la corporación, se presenten este mes para declarar.

La empresa enfrenta una demanda que podría dañar su economía, teniendo en cuenta que ya vendió su parte de entretenimiento en el pasado, lo que mostró la caída que sufre el multimedio a lo largo de los últimos años, sin dejar de destacar en el centro de la polémica los casos de Roger Alies, quien abusaba sexualmente de trabajadores de la empresa.

Fox así encara una debacle pronunciada y espera a por una resolución de la justicia, que podría concluir en una derrota que deje en jaque al conglomerado de medios.

Se esperará a por mayor información para dar cuenta de este caso que podría mover el mapa actual de los principales medios del mundo.

