Daniel Scioli: CFK, el "té con pastafrola" y un 'palito'

De cara a la segunda etapa de su gestión como embajador, Scioli aseguró que buscará “llegar a un acuerdo estratégico integral con Brasil”, que contemple las integraciones financiera, energética, en infraestructura, industrial, alimentaria y turística.

En lo relacionado a la energía, señaló que se ha identificado que “las reservas de gas de Bolivia están declinando”, por lo que valoró la importancia de “la construcción del gasoducto Néstor Kirchner”, que en una primera etapa va a llegar a Salliqueló, pero ya existe la voluntad política de que, en un segundo tramo, se extienda hasta casi la frontera con Brasil y “están interesados en el estado de Río Grande do Sul en construir la etapa de ensamble para que llegue el gas” allí, contó.

“La primera etapa fue de reconstrucción, esta segunda etapa será para defender los intereses del país y tener la integración más profunda con Brasil”, sostuvo Daniel Scioli, al recordar que el país vecino se encuentra en proceso electoral y tenderá a retomar agenda articulando “con todos los sectores políticos y empresarios”.

Tras la exposición, el dictamen pasó a la firma y se anticipó que buscarán aprobarlo en sesión la próxima semana. Si bien la aprobación del pliego no requiere de los dos tercios de los votos, el Frente de Todos deberá para reunir el quórum, según admitió la propia Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión.

"Un hombre que no especula"

Tras la exposición de Daniel Scioli, llegaron los elogios. El senador Carlos Linares le agradeció “lo que hacés y lo que hiciste por los argentinos, cuando te necesitamos y donde te necesitamos siempre tuviste la predisposición de estar”.

También abundó en elogios Juliana Di Tullio, quien lo definió como “un hombre de mucho volumen político” y afirmó que “es candidato por segunda vez” para ocupar la embajada en Brasil porque “ha sido muy exitoso en su primera etapa”, la cual se dio “en un momento extremadamente complejo para el mundo, nada cómodo para trabajar en términos de lo imprevisto de una pandemia”.

Además, destacó que Scioli es “un hombre que no especula” y le dijo: “Conozco poca gente con tanto tesón, yo sé que no sos embajador de carrera, pero parece. Parece, pero no sos… tenés muchas características similares a un diplomático, pero aunque no lo seas, bueno, esas características aportan a todo este volumen político y a esta carrera que empieza, ¿no? Vos nunca terminás ninguna carrera, parece que siempre seguís en todas“.

Otro de los que habló fue el neuquino Oscar Parrilli, que le dijo: "no sos un embajador del canapé y el champagne, sino vas a ser nuevamente un embajador del trabajo y la integración ”.

Al hacer hincapié en la ausencia de Juntos por el Cambio, el senador cristinista señaló que “hay sillas vacías hoy acá en la comisión, pero eso más que minimizarte te enaltece. Porque a veces uno políticamente no solo vale por quien lo apoya, sino también por quien se opone. Y en tu caso me parece que esas sillas vacías hoy te valorizan mucho más”.

-----------------

Más contenido en Urgente24:

Victoria Donda salió al cruce de Arjona: "Cuando quieras te explicamos"

Filtración de la lista de ricos subsidiados: Yo no fui, dice Royón

Impuesto WiFi: Gobernadores ponen en jaque al e-commerce

Vidal usó a Los Simpson para 'pegarle' a Moyano

El auto más vendido del país tiene una falla grave (recall)