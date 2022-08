Starzplay: La nueva competencia que avanza contra Netflix

Durante los primeros seis meses del año, los suscriptores aumentaron un 20% y se espera que continúen creciendo. “Esperamos un gran crecimiento de suscriptores en las próximas semanas”, expresó el CEO de Starzplay.

“Estamos completamente capitalizados para hacer crecer el negocio y eventualmente valernos por nosotros mismos", agregó. Si bien Netflix actualmente controla el mercado, con un 22% de participación, Starzplay controla el 20%.

image.png Starzplay se posiciona como nueva competencia de Netflix en el mercado.

La plataforma va por más. Además, busca lograr acuerdos con empresas de comercio electrónico para impulsar un crecimiento adicional y ofrecer un servicio que se destaque frente a la competencia.

E-Vision, el mayor operador de telecomunicaciones de los Emiratos Árabes Unidos firmó un acuerdo para adquirir una participación del 57% en Starzplay. Este acuerdo valora la plataforma en 420 millones de dólares, que servirán a la compañía para adquirir nuevo contenido.

Respecto a la crisis financiera que están atravesando muchas empresas de medios frente a las tasas de interés que aumentan por la recesión económica y los inversores que se encuentran más reticentes a la hora de financiar, el CEO de Starzplay aseguró: "No quiero decir que estamos a prueba de recesión, pero no nos afectará tanto”.

El servicio cuesta 40 dirhams (aproximadamente US$ 11 dólares) por mes. “Es un precio muy razonable para quedarse en casa, disfrutar y ahorrar dinero al no gastar afuera”, sostuvo Sheik a The National.

