Hillary Clinton: Nace una productora de cine en Netflix

" Nos ofrece una visión poco común y una comprensión real de lo que las mujeres en Afganistán han enfrentado en los últimos años”, expresaron Hillary Clinton y su hija, a través de HiddenLight.

Dirigida por Tamana Ayazi y Marcel Mettelsiefen aseguraron que el documental se trata de "un llamado de atención para no olvidar Afganistán". "Es vital que la comunidad internacional sea testigo de la historia de Afganistán y proporcione acciones reales para ayudar a su gente. Creemos que las niñas y las mujeres, y los hombres y los niños, en todas partes se sentirán inspirados por el arduo trabajo, la inteligencia y la pura determinación de Zarifa Ghafari”, expresaron.

Otra nueva serie de Hillary enfatizará en el rol de las mujeres

Hillary Clinton previamente ayudó a producir la serie ´The Woman’s Hour´con Steven Spielberg. Se trata de una adaptación de un libro sobre activistas que lucharon para que las mujeres obtuvieran el derecho a votar.

image.png Hillary Clinton y su hija Chelsea, con quien fundó su productora y próximamente estrenarán en Apple+ y Netflix.

Además, estrenará el próximo 9 de septiembre por Apple TV+ la serie ´Gutsy´, basada en The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience, el libro de las propias Clinton lanzado en 2019 que se mantuvo en la lista de libros más venidos de The New York Times durante diez semanas, en el que celebran historias de mujeres que inspiran.

Gutsy — Official Trailer | Apple TV+

