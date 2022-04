Star Plus: Lo que tenes que saber sobre este servicio

Desde hace unos años, las plataformas de streaming pisan fuerte en nuestro país y también en el resto del mundo. Aunque las más conocidas son Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus, lo cierto es que existen otras opciones. Una de ellas es Star Plus, la cual cuenta con un catálogo repleto de contenido variado y exclusivo donde figuras series como: todas las temporadas de Los Simpson, Padre de Familia, la premiada ficción This is Us, entre otras cosas.