Sergio Massa, vanidad de Horacio Verbitsky, y Roberto García

No es por cuidarle el prestigio a Roberto García. Ya es bastante grande para cuidárselo solo. Pero Horacio Verbitsky -quien parece tener buena relación con un amigo y ex socio de García, Rosendo María Fraga- intenta birlarle una primicia al ex director periodístico de Ámbito Financiero. El problema parece ser que Verbitsky sigue leyendo mucho el diario Página/12, donde trabajó, y menos Perfil, donde escribe García.