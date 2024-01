Santiago del Moro se sacó en Gran Hermano y consejo de Jorge Rial

Les quiero decir algo, yo los veo todo el día, ustedes hablan. Me pasa algo que por ahí quiero entablar un vínculo con ustedes, un diálogo con ustedes y no hablan. El año pasado yo entraba a la casa y hablaba todo el mundo. Por ahí la gente que más hablaba era Cata (Gorostidi), la Chula (Carla De Stefano). De los dieciséis (participantes) hablan tres, el resto no habla Les quiero decir algo, yo los veo todo el día, ustedes hablan. Me pasa algo que por ahí quiero entablar un vínculo con ustedes, un diálogo con ustedes y no hablan. El año pasado yo entraba a la casa y hablaba todo el mundo. Por ahí la gente que más hablaba era Cata (Gorostidi), la Chula (Carla De Stefano). De los dieciséis (participantes) hablan tres, el resto no habla

"Es el momento ahora para hablar. Chicos, los está viendo un país, el mundo entero los ve, es el momento ahora para expresar todo lo que quieran, su momento es ahora. ¿Cómo no me puede decir alguien como está la casa, con dos que se van hoy?", preguntó Del Moro, casi con indignación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElLauchaOkey/status/1752147611337752861&partner=&hide_thread=false Este #GranHermano va a ser fácilmente olvidable, salvo excepciones son todos momias. Se termina y desaparecen todos. — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) January 30, 2024

El consejo de Jorge Rial

Varios de los usuarios compararon el accionar de Del Moro con el de Rial. Ocurre que, en su rol de conductor de Gran Hermano, el creador de Intrusos tuvo más de un cruce con los participantes y no le tembló el pulso a la hora de llamarles la atención de manera categórica cuando al situación lo ameritaba.

En este marco, Rial se hizo eco de las observaciones de los espectadores y le brindó al conductor de Telefe un mensaje bien propio de su estilo:

Entrá y putealos Entrá y putealos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rialjorge/status/1752344563379785895&partner=&hide_thread=false Entra y putealos. https://t.co/uIAQ8Crdk6 — JORGE RIAL (@rialjorge) January 30, 2024

Santiago del Moro ya advirtió a los concursantes

El conductor ya había expresado su fastidio en la última gala en la que la Florencia Cabrera abandonó la casa debido a las reiteradas quejas expresadas por los jugadores:

Varias cosas tengo para decirles. El hecho de haber ganado un casting no les asegura absolutamente nada. Esto no es un hotel 5 estrellas. Vi a muchos de ustedes quejándose que si la máquina, la comida, la producción, la postura. Chicos, están en un certamen en el que miles de personas mueren por estar. La palabra es tiempo. El tiempo se acaba. Esto día a día se complica cada vez más: jueguen Varias cosas tengo para decirles. El hecho de haber ganado un casting no les asegura absolutamente nada. Esto no es un hotel 5 estrellas. Vi a muchos de ustedes quejándose que si la máquina, la comida, la producción, la postura. Chicos, están en un certamen en el que miles de personas mueren por estar. La palabra es tiempo. El tiempo se acaba. Esto día a día se complica cada vez más: jueguen

Embed - Santi anunció que no habrá comida extra: "Esto no es un hotel 5 estrellas" - Gran Hermano

Y agregó: "Piensen por qué la producción los llamó a cada uno de ustedes y a partir de ahí empiecen a jugar a las cámaras. Imagínense que están en su casa con el control remoto. ¿Les divertiría lo que ven? Esto va para cada uno, para que lo piense".

"Se los digo porque me da mucha pena después cuando la gente los saca de ahí y dicen: '¿Cómo no se me ocurrió esto? ¿Cómo no aproveché?'. No se quejen al pedo, que si la comida, la máquina. No es un spa, es Gran Hermano", concluyó el conductor.

--------

Más contenido en Urgente24:

Gran Hermano jubiló a Marcelo Tinelli: ¿El fin del Bailando?

Cinco efectos graves de la falta de magnesio en el cuerpo

Tarifas: Luis Caputo cambia cronograma y adelanta la luz al gas

El boleto de colectivos en Santa Fe toca fondo: Más caro que Rosario y Córdoba