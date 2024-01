Gran Hermano jubiló a Marcelo Tinelli: ¿El fin del Bailando?

Embed - La emoción de Marcelo Tinelli en la gran final del Bailando 2023: "Somos muy felices"

Cabe destacar que estos números no fueron una sorpresa. Por el contrario, el ciclo de Tinelli venía sufriendo un importante bajón de rating desde noviembre del año pasado y el estreno de la nueva temporada de Gran Hermano terminó por liquidarlo, arrastrando consigo a todo el canal.

Nada de esto parece haber sido del interés de Tinelli, quien concluyó la edición que tuvo a la streamer Fiorella Tuli Acosta por ganadora anunciando un supuesto regreso a la pantalla de América TV:

Hemos sido muy felices, somos muy felices. No me puedo despedir porque siempre estamos volviendo, así que este va a ser un cierre momentáneo, porque vamos a volver a la pantalla de América, con el Bailando y con otras cosas que tenemos preparadas Hemos sido muy felices, somos muy felices. No me puedo despedir porque siempre estamos volviendo, así que este va a ser un cierre momentáneo, porque vamos a volver a la pantalla de América, con el Bailando y con otras cosas que tenemos preparadas

Lo cierto es que, tal y como reconoció el propio empresario de medios, el programa que encabeza es sumamente costoso y el medio se encuentra en una complicada situación debido al estrangulamiento financiero. En este marco, y teniendo en cuenta que las métricas no resultaron las esperadas (el promedio final del Bailando 2023 fue de sólo 6.78 puntos) parece poco probable que haya una nueva temporada en el corto plazo, pese a los deseos de Tinelli.

