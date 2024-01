GH: Participante dice haber sido ayudado por la producción

"Me tengo un poco de fe porque siempre me shippearon con Sabrina y ese tema siempre está entre nosotros. De hecho, cuando fui al confesionario, ellos me tiraron un palo como que siga para ese lado. Quieren eso, entendés", comentó el concursante, generando incredulidad en la audiencia. "Me tengo un poco de fe porque siempre me shippearon con Sabrina y ese tema siempre está entre nosotros. De hecho, cuando fui al confesionario, ellos me tiraron un palo como que siga para ese lado. Quieren eso, entendés", comentó el concursante, generando incredulidad en la audiencia.

image.png

¿Qué impresiones generaron en redes los dichos del participante?

Frente a estos comentarios, el descontento por parte de los usuarios no tardó en hacerse evidente, manifestándose abiertamente y expresando su disgusto en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

"A Alan no me lo banco para nada, pero ya va más de una vez que expone que la producción lo lleva para el lado del shippeo con Sabrina. Hay que decir que un poco los vuelan ellos de ahí adentro #GranHermano", expresó una usuaria bajo el nombre @cafeinomena7 "A Alan no me lo banco para nada, pero ya va más de una vez que expone que la producción lo lleva para el lado del shippeo con Sabrina. Hay que decir que un poco los vuelan ellos de ahí adentro #GranHermano", expresó una usuaria bajo el nombre @cafeinomena7

"La producción le cubre todo a Emmanuel, Alan y Sabrina los cuidan como nadie nunca los expone como detesto a los protegidos de la producción", comentó otro internauta.

