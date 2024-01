Gran Hermano: Participante al límite por episodio violento

"Hoy la Luchi le pegó uan cachetada que si eso queda en corto... cagó. Le pegó un re viaje", comenzó diciendo la rubia. "Hoy la Luchi le pegó uan cachetada que si eso queda en corto... cagó. Le pegó un re viaje", comenzó diciendo la rubia.

"Tremenda mano le puso", señaló Bautista, que había percibido el sonido del golpe.

"Le tiene hinchado los huevos a Lucha. Sonó más de lo que dolió", agregó la oriunda de Chubut, avalando la actitud de su compañera.

No obstante, en el ámbito de las redes sociales, el comportamiento de Lucia no fue bien recibido, generando una fuerte demanda por parte de los internautas que exigen su expulsión inmediata de la casa de Gran Hermano.

"Horrible la salteña che, la hizo llorar ayer en el baño y ahora tremenda cachetada. ¡No, esto no puede quedar así!, expulsión directa", "Cómo que viene bastante subida al pony lucía últimamente y eso que no hizo nada relevante en la casa hasta ahora", "Si yo soy Rosina se la devuelvo por instinto y después me río tan tranquila igual que lo hizo Lucifer todo cae por su propio peso y se van cayendo caretas al final no van a poder mantener el personaje que llevan y Rosina está siendo ella desde el principio solo qué tonta no es", fueron solamente algunos de los comentarios que se difundieron en X.

Sin embargo, las críticas no se limitaron únicamente a Lucía. Los usuarios también dirigieron su descontento hacia la producción, señalando nuevamente la necesidad de imponer condiciones y establecer sanciones.

"¡Tendría GH remarcarle que no se puede tener contacto físico, ni jugando, ni nada! En esta casa se van mucho de mano", escribió @MoonGlam01, en su perfil oficial de X, previamente identificado como Twitter.

En lo que concierne a la residencia, hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado al respecto, será necesario aguardar para ver si acontece algo durante la gala de eliminación de esta noche, 21 de enero.

