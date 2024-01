Ualá lanza plazo fijo y aplasta a los bancos con su TNA

Cómo crear un plazo fijo en Ualá

El proceso para llevar a cabo esta tarea es sumamente sencillo, tan solo requerirás seguir estos pasos que resultan verdaderamente accesibles:

Para iniciar, deberás seleccionar la opción "Inversiones" , presente en la app.

, presente en la app. A continuación, deberás hacer clic en la opción "Plazo Fijo" .

. Y posteriormente, elegir el importe y la duración (con un mínimo de $1,000), disponiendo de plazos de 30, 60 o 90 días.

Conforme a la explicación proporcionada por el propietario de la fintech, la intención es continuar incorporando plazos.

Este lanzamiento se incorpora a la extensa gama de oportunidades de inversión ya presentes en el ecosistema Ualá, abarcando un Fondo Común de Inversión (FCI) en moneda nacional. Además, se ofrece la opción de participar en operaciones de Dólar MEP, Cedear y Acciones, todos administrados por la Agencia de Liquidación y Compensación (ALyC) Ualintec Capital.

"Nuestra misión es simple: traer a los servicios financieros al siglo XXI. Crecemos cada día en México, Colombia y Argentina. Hoy nos llena de orgullo sumar un producto exclusivo de bancos. Porque si no lo hacemos mejor, no lo hacemos. Y lo hacemos. ", concluyó Barbieri.

