Florencia Peña bancó a Jey Mammon y hay debate

"Yo estoy siempre del lado de las víctimas, pero también cada caso es particular y este caso es muy particular", añadió.

"Jey sintió una condena social muy grande sin poder defenderse, cuando se defendía lo criticaban por defenderse", detalló Peña, quien prosiguiendo en su relación con el actor, destacó, "Jey es un tipo bueno, de buen corazón, que jamás le hizo daño a nadie, hay otros casos que sí son verdad y yo he apoyado a la víctima porque están comprobados".

"Yo hablo de mi amigo y me la banco, como me la banco siempre", agregó, dejando en claro que su postura no cambió.

image.png

Ahora bien, en cuanto a la fuerte indignación que el actor experimentó hacia Nazarena Vélez, quien en su momento lo acusó de "pederasta", Florencia Peña también emitió su opinión al ser consultada por el periodista, expresando lo siguiente: “Yo la quiero a Naza. Creo que a veces con un llamado telefónico, sin cámaras adelante, se solucionan las cosas”.

"Yo creo que a Jey le dolió que ella nunca lo haya llamado, que no le haya preguntado '¿qué pasó Jey?'. Nada más. Pero es una cuestión de ellos y yo no me voy a meter", agregó.

“Para mí Naza es una buena persona, como lo es también Jey. Pero no me quiero meter en otras situaciones”, concluyó.

Ante tales declaraciones, los usuarios en las plataformas digitales no permanecieron en silencio, sino que, por el contrario, reaccionaron con críticas y acusaciones que avivaron la polémica en torno a la actriz:

"La semana pasada Flor Peña se sacó foto con él como si nada y nadie del medio lo levantó. ¿No era la misma que hizo campaña contra Darthes?? Se ve que tanto para ella como para algunos del medio todo es relativo (sobre todo si sos del colectivo)", "Uno de los hijos de Florecía Peña (@Flor_de_P ) tiene la misma edad que el pibe que se comió Jey Mammon teniendo más de 30 y comparten la misma orientación sexual. Me pregunto si ella aprobaría una relación del hijo con un tipo de 30", "Flor Peña bancando a Jey Mammon. Feminismo de cartón".

