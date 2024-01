Nazarena Vélez destrozó a Jey Mammón: "No está bien"

"Yo me pongo música, soy una mina que tiene que luchar para no caer. Todo lo que me baja yo lo esquivo. La realidad es que yo no tengo nada personal con él, sigo pensando que no está bien la relación de un menor con un adulto. Lo lamento", confirmó Nazarena. "Pienso de una manera y voy a seguir pensando así. No me nació levantar el teléfono porque hay temas con los que soy implacable", sentenció.

---------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Habló Jey Mammón y las redes estallaron: Masivo repudio

Fabián Cubero y Mica Viciconte recibieron la peor noticia

La playa a 2 horas de Buenos Aires que pocos conocen

Mirtha Legrand preocupó a todos por su estado de salud