Remember Biosfera 2 (Gran Hermano), A 2 Voces dominical y María Belén otra vez

a 2 voces.jpg A 2 Voces, el programa político decano.

No es Colonia, es Mitre

Fernando Bravo (Alberto Fernando Pochulu, quien el próximo 20/04 cumple 81 años), le declaró al sitio www.deradios.com/ que aún no tiene decidido su futuro. Algunos especularon con su incursión en AM 550 Colonia pero otros dicen que goza de una oferta de AM Mitre para ir de lunes a viernes de 16:00 a 19:00, espacio que en la temporada 2024 estuvo a cargo de Diego Leuco ('Diego a la tarde'), quien deja la AM del Grupo Clarín. Con todos sus problemas financieros y legales, AM Continental no es una posibilidad, dicen quienes insisten en que su nuevo ciclo sería 'Bravo por Mitre' con inicio el 03/02/2025. ¿Es posible que también Alejandro Cánepa logre mudar 'La Hora del Campo' de AM 590 Continental a AM Mitre? Complicado: 'Sábado Tempranísimo' es un clásico de AM Mitre desde las 07:00, conducido por Marcelo Bonelli. Habrá que mirar hacia AM La Red o AM Rivadavia.