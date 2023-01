¿Qué derechos protege el Registro Nacional No Llame?

El Registro Nacional No Llame garantiza el derecho a no recibir llamadas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios, también facilita y simplifica el “derecho de bloqueo” que la Ley 25.326 contempla en el artículo 27 inciso 3. Este derecho se ejerce individualmente ante cada empresa. Por lo tanto, nos permite ejercer en un solo lugar y de manera simple la opción de no ser contactados si así lo deseamos.

No Llame 1.jpg

¿Cómo puedo inscribirme en el Registro Nacional No Llame?

La inscripción en el Registro Nacional No Llame es sencilla, gratuita y puede realizarse mediante la página web www.nollame.aaip.gob.ar eligiendo la opción “Registrá una línea” con el número de DNI y número de trámite, que aparece en la parte inferior del DNI tarjeta.

¿Cómo puedo inscribir una flota de teléfonos?

Tenés que ingresar a la página web www.nollame.aaip.gob.ar, elegir la opción “Registrá una flota” e ingresar los siguientes datos:

Números de teléfonos fijos o móviles.

Nota dirigida a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en la cual solicitás la inscripción en el Registro Nacional No Llame de las líneas que declaraste previamente.

Copia de Factura telefónica con todas as líneas.

Copia de apoderamiento.

Dirección de correo electrónico.

