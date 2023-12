¿Por Jonatan Viale? TN decidió no renovarle a Osvaldo Bazán

"Así que a poco de terminar el año, me entero que desde el 1 de enero no tengo trabajo en TN. ¿Es definitivo? No lo sé. En principio, enero siempre fue de vacaciones. Lo que me dijeron del canal es que en febrero o marzo vemos cómo viene todo, sigo estando en planes de TN, pero por ahora lo concreto es que mañana es mi último programa y no tengo nada pensado para seguir", afirmó Bazán, en relación a si podría volver a trabajar en el canal.

Vamos a charlar sobre la actualidad del país. Y también sobre el 2024, JUNTOS. pic.twitter.com/zKKv70VZkr — Jonatan Viale (@JonatanViale) December 26, 2023

Por otro lado, el columnista también indicó que la medida de TN podría, además, estar relacionada con la suspensión de la pauta oficial promulgada por el Gobierno:

No tengo ninguna otra propuesta de nada, no es 'wow' que me llueven las ofertas, tampoco lo estoy buscando. No me estoy victimizando. Creo que las empresas tienen derecho a decidir la programación. Sí creo que tiene que ver algo con el corte de la pauta anunciado por Milei, medida en la que estoy de acuerdo No tengo ninguna otra propuesta de nada, no es 'wow' que me llueven las ofertas, tampoco lo estoy buscando. No me estoy victimizando. Creo que las empresas tienen derecho a decidir la programación. Sí creo que tiene que ver algo con el corte de la pauta anunciado por Milei, medida en la que estoy de acuerdo

Por último, Bazán se refirió a qué podría dedicarse: "Muchos me insisten para que haga cosas en redes. Es un mundo nuevo. Estoy viendo, me divierte porque veo que hay un mundo que es absolutamente increíble. Seguramente, voy a hacer entrevistas en este canal. Me gustaría poder hablar con mucha gente sin problemas de horarios y todas esas cosas".

"Si quieren me pueden seguir por acá, seguramente, voy a tener cuestiones que tengan que ver con lo político porque me gusta mucho. Por ahora es donde estoy, después si aparece otro trabajo, aparecerá", concluyó el periodista.

Las primeras declaraciones de Viale tras confirmarse su llegada a TN

En diálogo con TN Show, el periodsita habló sobre su pronto debut y dio detalles de cómo será su nuevo programa. "Estoy muy contento. Estoy conociendo Artear, TN, El Trece. Me hicieron el tour. Estoy feliz, como un nene con chiche nuevo. Ahora ya lo puedo contar: voy a estar de lunes a viernes, de 21:00 a 22:00", reveló el periodista.

Siempre fue mi sueño trabajar acá, en TN, así que estamos armando el equipo. Por lo que sé, va a ser un equipo de lujo Siempre fue mi sueño trabajar acá, en TN, así que estamos armando el equipo. Por lo que sé, va a ser un equipo de lujo

Por otro lado, explicó qué temas tratará su nuevo programa: "Va a ser un programa político, de actualidad, con tal vez algún comentario editorial, la figura del día, invitados, columnistas. Va a ser un modelo periodístico interesante para un año que va a ser fuerte, porque es el primer año de la presidencia de Milei".

Jonatan Viale por primera vez en TN

"El pase lo vamos a hacer con Diego Sehinkman, que es amigo, lo admiro y es uno de los mejores periodistas del país. También va a estar Ariel Tarico, que yo ya trabajo con él en Radio Rivadavia, así que, primero, nos vamos a matar de la risa; segundo, creo que se puede hacer un poquito de show político, con buen humor, con buena leche, y con buena fe", agregó.

Tras la consulta sobre el motivo por el cual decidió dar el salto en su carrera como periodista para sumarse a TN, aseguró:"Era el momento para hacerlo. Tuve una muy linda experiencia en LN+, lo mismo en A24. Aprendí y estoy en una muy linda etapa de mi vida. Siempre fue como un sueño estar acá, y ahora que estoy acá, en vivo y en directo, es mucho más".

Si bien aún no se confirmó la fecha de su debut, se estima que sería el jueves 1 de febrero o el lunes 5 de febrero, según informó Marina Calabró. Sin embargo, el ex LN+ ya tuvo su primera aparición en su nuevo canal, en calidad de invitado en el ciclo Somos buenos encabezado por Miguel Wiñazki y Santiago Fioriti.

