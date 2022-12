Polémicas: Los escándalos más jugosos que nos dejó el 2022

shakira-y-pique-polémicas.jpg

Y es que supimos cosas como que Shakira le habría perdonado infidelidades a Piqué con la condición que no lo volviera a hacer, también otra de las razones fue que, ambos debían trabajar en su pareja y tratar de mantenerla a flote.

Tras pasar los primeros 3 meses de la ruptura, ambos decidieron confirmar su divorcio mediante un comunicado y luego de mantener negociaciones con abogados debido al cuidado y crianza de sus pequeños:

"Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo. Shakira y Gerard".

En cuanto al patrimonio de la pareja, se estima que la colombiana posee un patrimonio neto de $300 millones de dólares, mientras que Piqué tan solo de $80 millones de dólares. Aunque las ganancias del jugador no sean oficiales ni 100% reales debido a que Gerard recibe varios millones al año de Nike, su sponsor oficial, además, durante los últimos años se volvió un empresario reconocido en Europa dentro de la industria del entretenimiento y el deporte.

Fundador de la empresa Kosmos, recientemente firmó un contrato por tres mil millones de dólares con la Federación Internacional de Tenis para transformar la Copa Davis. En 2018, el defensor del Barcelona recibió una fuerte inversión del multimillonario Larry Ellison. Gracias a ese dinero, Piqué pudo comprar dos equipos de fútbol de España: FC Andorra y Gimnàstic Manresa. De esa manera, también se involucró en los negocios deportivos.

La separación tuvo una única complicación y fue la custodia de ambos hijos que comparten, porque ellos nunca contrajeron matrimonio, entonces no existe ninguna pérdida ni división de bienes, a excepción de una casa que compraron ambos valorada en USD $5 millones.

Las polémicas más jugosas del 2022: Kanye West y Kim Kardashian

Lo que más llamó la atención de esta pareja era lo dispareja y duradera que fue. La mediática y empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West se separaron en febrero del año 2021 pero las polémicas entre ellos se extendieron hasta el año 2022 con los esfuerzos del cantante para recuperar el amor de su exesposa y madre de sus cuatro hijos.

Los motivos de la ruptura según los medios estadounidenses han sido diversos, desde infidelidades hasta rencor y competencia entre ellos. La realidad es bastante alejada a la historia que se contaba en un principio, ya que, fue la propia Kim la que comentó en una conversación con su hermana los motivos reales de su divorcio:

La influencer dijo que se sentía sola porque Kanye viajaba mucho. Al principio no le dio importancia (todos valoramos tiempo a solas, sobre todo cuando nos mudamos con la pareja) pero que, con el paso de los años, empezó a pesarle.

De hecho, Kim afirma que siempre pensó que podría seguir el ritmo de su ex y acompañarlo, junto con sus hijos, donde él estuviera. Pero al final se dio cuenta de que el plan era inviable.

El cambio de chip lo hizo al cumplir los 40 años, ya se sabe, la temida crisis. "No quiero que mi marido viva en un Estado completamente diferente al mío. Es triste", dijo al respecto.

"Quiero estar con alguien con quien poder ver nuestro programa favorito, alguien que quiera hacer ejercicio conmigo todos los días. (...) Siento que he trabajado muy duro para lograr todo lo que me he propuesto. He superado mis propias metas pero no tengo a nadie para compartir mi vida", confesó.

El tiempo pasó, luego del divorcio las aguas debían calmarse, ¿no? No. Entre los tantos dramas que la antigua pareja mediática adora sumar, el más fanático de esto fue Kanye West quién consiguió a una doble de su exesposa para vestirla igual y sacarla a pasear por los lugares más fotografiados de todo Hollywood, solo para molestar a la empresaria y darle celos, cosa que no consiguió.

Desde que comenzaron los rumores de que Kim podría haber rehecho su vida junto al joven Pete Davidson, 12 años menor que ella y ex novio de la cantante Ariana Grande, Kanye cambiaba de estrategia y comenzaba a anunciar por todas partes su deseo de recuperar a su mujer fuese como fuese. De hecho, llegó a publicar una canción en la que amenazaba al humorista con agredirlo físicamente.

Sin embargo, el hecho que Kim lo ignorara lo llevó a intentar llamar su atención mostrándose con sus nuevas parejas: la joven modelo Vinetria, con quien se lo pudo ver en verano o más recientemente, la actriz Julia Fox o la modelo Chaney Jones, que sorprendía por su increíble parecido físico con la propia Kim.

Al ser ignorado, la táctica de West se volvió un poco más agresiva, llegando a un punto de máxima tensión durante el cumpleaños de su hija pequeña, Chicago West, el pasado mes de enero, de la que el rapero dijo que había sido “vetado” y había tenido que estar controlado por el equipo de seguridad de la familia Kardashian. Tras este incidente, del que West aseguró que espera una “disculpa pública” por parte de la madre de sus hijos, decidió atacar a su exmujer con el tema que más le preocupa en esos momentos: sus hijos.

Así, Kanye recurría a sus redes sociales para expresar su frustración acerca de que su hija North tuviese una cuenta de TikTok, acusando a su exmujer de permitir que la niña estuviese en redes sociales. Esto provocó una respuesta inmediata de Kim, que por primera vez se refería a su exmarido en público, asegurando que estaba “obsesionado por intentar controlar y manipular la situación que estaban viviendo de manera negativa” con “ataques constantes”, pidiendo resolver todos estos asuntos en privado.

Las polémicas más jugosas del 2022: El juicio de Amber Heard y Jhonny Deep

Una joya que reivindicó los juicios por violencia doméstica sufrida por el género masculino, el juicio entre Amber Heard y Jhonny Deep. Uno de los más seguidos por la prensa y los fanáticos que inclusive esperaban ansiosos fuera del tribunal para demostrar su apoyo al actor y abuchear a Amber.

La primera sesión había sido celebrada el pasado 11 de abril y, durante todo este tiempo, los equipos legales de los actores utilizaron todos los recursos disponibles y dejaron en evidencia una relación que (sin lugar a dudas) era sumamente tóxica para ambas partes. Pero fue tal el volumen de pruebas que ambos equipos presentaron que se tuvo que correr la fecha de cierre del juicio: en una primera instancia iba a ser el jueves 19 de mayo y terminó sucediendo el pasado jueves 26.

Aunque con un gran foco en la violencia de género, el proceso legal fue por difamación: Johnny Depp demandó a Amber Heard por $50 millones de dólares, sosteniendo que ella perjudicó su imagen al afirmar que fue víctima de abuso doméstico. Por su parte, Heard contrademandó al actor por 100 millones de dólares, argumentando que Depp la difamó llamándola mentirosa.

Johnny Depp y Amber Heard: los mejores momentos del juicio

El veredicto fue unánime y estas son las principales conclusiones:

Amber Heard fue declarada culpable : En la demanda de Johnny Depp a Amber Heard, el jurado encontró que la actriz actúo con malicia y efectivamente difamó al actor norteamericano. También consideró que la declaración de Amber en donde sostenía que era víctima de violencia de género era falsa. La compensación económica deberá ser de 15 millones de dólares (10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones de dólares en daños punitivos)

En la demanda de Amber Heard a Johnny Depp, el jurado también encontró que las pruebas presentadas por el equipo de ella eran suficientes para demostrar difamación y que se actúo con malicia. La compensación económica deberá ser de 2 millones de dólares (en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos).

El comienzo de la relación y el declive hacía el fin

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2009 en el set de la película The Rum Diaries y se casaron 7 años después (en 2015) en una ceremonia secreta con sus amigos más cercanos.

Al principio, parecía que todo era perfecto y que la pareja tenía una vida feliz y relajada, pero, solo unos años después, Amber Heard pidió el divorcio del actor y lo acusó de haberla golpeado en varias ocasiones. La actriz de Aquaman aseguró que el actor de Piratas del Caribe tenía un problema con el alcohol y las drogas, y que se convertía en un monstruo violento cada vez que consumía. Depp lo negó todo, pero el caso le dio la vuelta al mundo y muchos comenzaron a pedir que lo despidieran de las películas que tenía en puerta (principalmente la secuela de Fantastic Beasts).

En 2018, el periódico The Sun publicó un artículo en el que llamaron al actor “golpeador de esposas”, y para Johnny, esa fue la gota que derramó el vaso. El actor decidió demandar al periódico por difamación y llevar a todos los involucrados a un juicio en el que se decidiría si la publicación había difamado al actor.

En el juicio presentó los testimonios de Johnny Depp, quien aseguró ser la víctima de una mujer violenta y manipuladora, de Amber Heard, quien negó haber mentido y presentó fotografías que comprobaban la violencia que vivió, y de otras personas al caso que defendían al actor e incluso proponían que Elon Musk (quien salía en ese entonces con la actriz) había causado los golpes y moretones de Heard.

El mediático juicio entre la pareja de artistas tuvo una adaptación con la película "Hot Take: The Depp/Heard Trial" que se estrenó el 30 de septiembre por la plataforma estounidense Tubi, propiedad de Fox. El film cuenta la historia del escandaloso vínculo entre la pareja dentro y fuera de lo que se vio en el ámbito judicial y dramatizó el litigio por difamación que se extendió por dos largos meses y terminó concluyendo finalmente el 1 de junio con un veredicto más favorable para Jhonny Deep que para Amber Heard.

Las polémicas más jugosas del 2022: La cachetada en los premios Oscar de Will Smith a Chris Rock

Todo ocurrió al presentar el premio al Mejor Documental con una breve rutina de comedia, Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 G.I. Jane( Hasta el límite en Latinoamérica). Cabe resaltar que Pinkett Smith ha sido abierta sobre su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello.

OSCAR 2022: Will Smith golpea al comediante Chris Rock y recoge su premio entre lágrimas

En un momento que provocó un silencio incómodo y confusión en el Teatro Dolby, Smith se acercó a Rock y le pegó en el rostro, antes de regresar a su asiento junto a Jada y comenzar a gritar insultos.

Consecuencia: Will Smith vetado de los premios Oscar por 10 años

La Academia tomó la decisión luego de adelantar una reunión inicialmente programada el pasado18 de abril para analizar medidas contra el actor por el suceso ocurrido en la ceremonia de premiación el pasado 27 de marzo.

En su comunicado, indicó que la prohibición tiene como objetivo proteger a los artistas e invitados y "restaurar la confianza en la Academia". La Academia reconoció que en el momento de la bofetada no "trató adecuadamente la situación en la sala" y que "no estaba preparada para el suceso sin precedentes", por lo que ofreció disculpas.

Agradeció, además, a Rock por no haber perdido la compostura tras el suceso. "Queremos expresar nuestra profunda gratitud a Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias. También queremos agradecer a nuestros anfitriones, nominados, presentadores y ganadores por su aplomo y gracia durante nuestra transmisión", indicó.

“Estoy aquí para defender a la gente, para ser un río para mis personas. Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de soportar el abuso y las cosas que dice la gente. En este negocio tienes que sufrir que te falten de respeto y hacer como que no pasa nada”, explicó Smith durante su discurso.

Las polémicas más jugosas del 2022: Elon Musk compra Twitter y se convierte en un tirano

Finalizando con los escándalos más relevantes del 2022, Elon Musk concluye la lista como estrellita navideña en la cima del árbol.

Twitter se volvió cada vez más problemático desde que Elon Musk compro todas las acciones de la empresa. Luego de varias polémicas, desde cuentas falsas verificadas hasta despidos sorpresa, la red social del pajarito parecía estar anunciando su propia muerte.

Los usuarios de la propia plataforma hicieron tendencia el hashtag #RIPTwitter, donde criticaron el nuevo manejo de la empresa y ventilaron sus frustraciones por la recientes polémicas y cambios. Pese a todo el alboroto que ha provocado el magnate desde que adquirió Twitter, parecía no estar del todo preocupado y esto se debía al crecimiento de la red social, fue él mismo el que se encargó de anunciar un nuevo récord de usuarios registrados.

Elon Musk ya no quiere jugar

El propietario de la red social Twitter, Elon Musk, anunció que renunciará cuando encuentre a su reemplazo, tras el resultado negativo de una encuesta donde le preguntaba a los usuarios si debía continuar o no al frente de esa plataforma.

"Renunciaré como director ejecutivo tan pronto encuentre a alguien tan tonto como para aceptar el puesto", escribió Musk en Twitter, y dijo que después de eso solo se ocupará de los equipos de programación y servidores en Twitter.

En una encuesta que publicó en la que le preguntaba a los usuarios de Twitter si debía renunciar a esa red social el 57,5% contesto que sí y el 42,5 lo apoyó. Musk realizó en las últimas semanas varias encuestas sobre si debía reincorporar a la decena de periodistas de medios internacionales como CNN, The New York Times y The Washington Post que había suspendido de la plataforma.

El domingo pasado pidió a los usuarios que decidieran si debía seguir al frente de la plataforma tras reconocer que cometió un error al lanzar nuevas restricciones que prohibían las menciones de sitios web rivales en Twitter. Elon Musk, que adquirió la compañía en octubre pasado, había anunciado una polémica propuesta en la que los usuarios ya no podrían enlazar con Facebook, Instagram, Mastodon y otras plataformas que la empresa describió como “prohibidas”.

Esa decisión generó un revuelo inmediato, incluidas las críticas de antiguos defensores del nuevo propietario de Twitter, tanto que el multimillonario prometió no hacer más cambios importantes de política sin antes consultar a los usuarios. El magnate, en noviembre pasado, intimó a los empleados de Twitter a que decidan si querían seguir en la compañía ya que "tendrán que ser extremadamente duros" para construir "un gran avance en Twitter 2.0". Había anunciado que para ello debían trabajar largas horas de alta intensidad para tener éxito.

