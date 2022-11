Perón no indexa en Google: ¡Actualicen la web del PJ!

El General sostuvo que volvería cuando él lo decidiese y masculló: el tiempo da la medida del poder, si yo manejo el tiempo es una cosa diferente a que el tiempo lo maneje otro…

Palabra mas, palabra menos, esa fue su reflexión casi automática, era parte de su estructura de pensamiento social, político, estratégico y donde es evidente que las enseñanzas, las lecturas habían avanzado con ese tema. El momento de la batalla, de eso se trata. Sun Tzú, Von Clausewitz, cuestión de elegir maestros de la táctica y la estrategia.

Buceando en el Perón Público aparece un punto: ¿Qué hizo y porqué estaba retenido en la isla Martín García?

Para quienes no lo crean así, en algún lado estuvo retenido el 17 de octubre de 1945. La búsqueda y su traslado hasta la Casa Rosada es parte de un juego escénico que ya es historia irrefutable. Sucedió.

Ese punto define, es una presión de los dirigentes y los actores del laborismo, con pocos espontáneos de un incipiente gremialismo no marxista ni anarquista, la que se aproxima a Plaza de Mayo y pregunta, pero también hay una especulación temporal. A qué hora y porqué aparece Perón. También de qué modo Perón asimila el hecho, que fue un fenómeno al extremo de cuanto se indica: es desde ese punto que se define una liturgia.

El drama, el suspenso, la definición por la noche / noche, con Perón en el balcón, es parte de la historia, también – se reitera - de la liturgia peronista. Hay allí otra mensura del tiempo. Fue sobre el cierre de la noche del 17. Es el relato que comienza. Marcación esencial. Ágora burda, diálogo directo.

El final de la belicosa jornada le pertenece y se narra triunfal. Se insiste, tal vez es ese el primer relato. He dicho, repito: Perón construye su relato…peronista. Preámbulos, escarceos, ensayos. “La pluma y la palabra”. Comienza el trayecto.

Puesto en términos narrativos de presentación, desarrollo y remate, con nudos dramáticos, el trabajo puede considerarse impecable.

Cruda información actualizada. Las actuales definiciones, escasas y muy específicas, por parte de CFK, aportan una situación con semejanzas. Su manejo de los tiempos es un manejo del poder. Se afirma: actuales definiciones, escasas muy específicas. CFK, de manera independiente a la Historia, está construyendo su relato. A él tendremos que ajustarnos en los tiempos por venir Cruda información actualizada. Las actuales definiciones, escasas y muy específicas, por parte de CFK, aportan una situación con semejanzas. Su manejo de los tiempos es un manejo del poder. Se afirma: actuales definiciones, escasas muy específicas. CFK, de manera independiente a la Historia, está construyendo su relato. A él tendremos que ajustarnos en los tiempos por venir

No es yerro ni simpatía por CFK, es advertir el uso de los mismos métodos. És su palabra, que muchos dicen interpretar, es la suma de sus tiempos (los silencios y el sonido) Sonido y silencio. Un lenguaje binario que la centraliza. Abusemos de la descripción: CFK tiene la centralidad del poder y es la que maneja los tiempos. De como maneje esa flecha depende el coloide donde habitamos como corresponde, con un equilibrio inestable.

Es necesaria esta advertencia. Todo el peronismo tiene juegos del tiempo. El avión negro. El voto a Frondizi. El voto en Blanco. Decisiones sobre el tiempo de la civilidad. Con Perón vivo, desde el 16 de setiembre de 1955 hasta su retorno en 1973, después hasta su muerte, había siempre una pregunta y una advertencia. Qué dice, que hará Perón. Esperemos,” hay que ver qué hace El Viejo”...

El exilio definió el siglo y la entrada de Argentina a los Tiempos Modernos y la Posmodernidad. Tarde.

Dieciocho años de una contienda de dependencias admitidas, exageradas o idealizadas. Allí estaba un relato que todos leían, con distintas interpretaciones y un solo eje: el relator. Argentina estaba detenida. Darle el manejo del tiempo al General llevó al facto. Está sucediendo. CFK está parando, como hizo Perón, la flecha del tiempo.

image.png Alberto Fernández no se ocupa ni de la página web del PJ Nacional.

Lo particular de Perón es que, después de su desaparición el 1º de julio de 1974, sus fechas religiosas, su liturgia eran (¿son?) parte del juego del peronismo para sostener el eje: festejar las fechas de Perón otorgaba poder, al menos en el sector que aceptaba esta historia, esta tradición, estos fastos. Al parecer hoy no sucede.

Se transcurría, políticamente, en el folklore del peronismo con las fotos por detrás y las conmemoraciones como concertantes. Transcurría.

Es interesante señalar que aquellos que no eran partidarios del relato obligaban a sostenerlo por la vehemencia de su negación. Mucha interpretación sociológica necesita este hecho: el antiperonismo. Negar activamente a Perón lo reponía en eso, en activo Es interesante señalar que aquellos que no eran partidarios del relato obligaban a sostenerlo por la vehemencia de su negación. Mucha interpretación sociológica necesita este hecho: el antiperonismo. Negar activamente a Perón lo reponía en eso, en activo

La mas torpe de las argucias de sus socios adherentes sostiene el endeble andamiaje de los devotos nostálgicos: Si Perón viviera…

Párrafo aparte el 26 de julio y la muerte de Evita. Sobre esto, sobre Evita y su impulso en la sociedad (pulsión, revancha, adhesión emocional sin reservas, idolatría…) conviene mirar, con el manejo del tiempo y del suspenso, el juego de “El renunciamiento”.

La azarosa perfección de su propia novela. Muere con 32 años de edad. Es el personaje mas atrayente. Heroína. La Gran Serie: desde la nada al Poder Absoluto y la muerte. Muchos habitantes del inconciente colectivo la entienden del modo brutal que se explica. Pequeño volcán.

Se sabía, estaba decidido, era una imposición militar inabordable, no podía ser candidata; el peronismo logró convertir la decisión de terceros en un “Renunciamiento Histórico”. ---“Renuncio a los honores y no a mi puesto de lucha”…

Aún esta frase es el centro de ésa liturgia. Un ejemplo feroz del relato. Con mi debilidad, mi pecado, mi claudicación, mi impotencia construyo una historia de martirio y de sacrificio. Un círculo perfecto, La contundencia del otro es la fuerza de mi triunfo en la narración.

Hay hechos actuales que remedan torpemente aquel ”Renunciamiento”, torpezas que no le quitan efectividad. Asimilar una palabreja de los aparatos legales de habla inglesa (Low Fare) apunta al mismo centro. La hoguera de Juana de Arco.

Formidable construcción de un relato. Poco importa la mentira de la frase, en los relatos no se busca verdad, se busca impacto, penetración y convertir, esa narración de los hechos, en los hechos mismos.

Los relatos reconfiguran el tiempo. Es difícil, para la historia, escapar de cuestiones que los relatos imponen.

Un ejemplo tremendo. Fueron son y serán menos de 10.000 los desaparecidos. La constancia legal es inapelable y no sirve para nada. El Relato dice 30.000 y así se quedará. La narración de los hechos se convierte, al cabo, en los hechos mismos.

Entre octubre y noviembre, cada año, aparecen fechas de la liturgia que, al considerarlas eje de aquel relato sirven para demostrar, palmariamente, qué queda de aquellos amores, como dice la canción francesa (Que reste-t-il de nos amours ?)

El nacimiento de Perón y la jornada del 17 de octubre de 1945 fueron una definición del tiempo clavado allí pero ay, ya no pesan y llevan a un atrevido pensamiento: se está yendo Perón, se retira de su gran batalla, el Tiempo, y esta etapa de su flecha (del tiempo) lo encuentra disminuido y debemos interrogarnos concretamente: ¿Perón, está perdiendo El Tiempo? El nacimiento de Perón y la jornada del 17 de octubre de 1945 fueron una definición del tiempo clavado allí pero ay, ya no pesan y llevan a un atrevido pensamiento: se está yendo Perón, se retira de su gran batalla, el Tiempo, y esta etapa de su flecha (del tiempo) lo encuentra disminuido y debemos interrogarnos concretamente: ¿Perón, está perdiendo El Tiempo?

Demasiado “ruido ambiente” para una historia lineal con un protagonista y coro. Si. No.

A Perón se lo “re—presenta”. No es necesario abundar en ejemplos, baste decir que la multiplicidad de actos y el sustantivo: Presidente, pasean por rituales menores, ridículos si se los compara con aquellos, los respetuosos signos de veneración.

El Presidente del Peronismo mandaba sobre este. No parece una certeza. Una representación en tablados menores no es una “Re-Presentación”. El hecho mas visible es la contundencia de CFK.

Tal vez sean los últimos rituales, apagados, perdedores definitivos si se los confronta con la maraña de algoritmos y el looping que las redes encierran en su posesiva existencia.

También con la variable “Generación”. Las que conocieron, entendieron o se desentendieron, pero estaban incluidas en aquella contemporaneidad, han desaparecido.

Encontrar a Perón es una tarea de buscadores en ordenadores y celulares. Cuando se pueda o se quiera, no hay obligación, no hay ritual, no hay relato; hay, si se quiere, otro modo de Proust Las redes se comieron a Perón, lo “virtualizaron” en las 10 líneas de la apertura de Google (“Juan Domingo Perón fue un político, militar y escritor argentino, tres veces presidente de la Nación Argentina, una vez vicepresidente de facto, y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de Argentina”. Wikipedia Encontrar a Perón es una tarea de buscadores en ordenadores y celulares. Cuando se pueda o se quiera, no hay obligación, no hay ritual, no hay relato; hay, si se quiere, otro modo de Proust Las redes se comieron a Perón, lo “virtualizaron” en las 10 líneas de la apertura de Google (“Juan Domingo Perón fue un político, militar y escritor argentino, tres veces presidente de la Nación Argentina, una vez vicepresidente de facto, y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de Argentina”. Wikipedia

Es necesario advertir, esto si es aviso, porque no todos miran desde el mismo ventanal: el ritual de esperar el mensajito en redes de CFK tiene mas aliento que las fechas claves, como la de “El Retorno”. Nadie espera un mensajito de Perón.

En estos meses el Tiempo, como una de las coordenadas que se torció después de La Peste, tiene este Ritual. Menos de 300 caracteres. El peronismo y los que se oponen tienen un punto de encuentro. Lo mas comentado. Con los dos componentes de la pasión: amor y odio. El Espacio, completando coordenadas chuecas, se amplió, ahora “el mundo es seriamente ancho y ajeno”, pero se lo reconoce cercano En estos meses el Tiempo, como una de las coordenadas que se torció después de La Peste, tiene este Ritual. Menos de 300 caracteres. El peronismo y los que se oponen tienen un punto de encuentro. Lo mas comentado. Con los dos componentes de la pasión: amor y odio. El Espacio, completando coordenadas chuecas, se amplió, ahora “el mundo es seriamente ancho y ajeno”, pero se lo reconoce cercano

La espera de esa señal le confiere poder a CFK.

También es justo advertir: los que nacieron con las redes puestas no son parte de iconografías como aquellas que entusiasmaron a tantos por tanto tiempo. Es de ellos el porvenir y lo perciben diferente. Permiso: se perciben diferentes También es justo advertir: los que nacieron con las redes puestas no son parte de iconografías como aquellas que entusiasmaron a tantos por tanto tiempo. Es de ellos el porvenir y lo perciben diferente. Permiso: se perciben diferentes

Es otro el juego, hay una línea del tiempo mundial y un concepto: no hay mas acontecimientos únicos, todo podemos encontrarlo en un archivo en La Nube.

Los “contadores de visitas” en La Nube dirán cuántos visitan a Perón y cuantas veces, por todos los medios de fantasía, mas los reales, manifiestan obedecer o aceptarlo como jefe. Nada.

El mandamiento es el que proviene de CFK, que sería infinitamente mas visitada que Perón. Amor y odio otra vez… poco importa.

¿Es este un número importante para el total del tránsito en La Nube…? No.

Esperar el mensaje de CFK y actuar en consecuencia es bueno, malo, como lo calificaría…

La desaparición de los rituales de veneración a Perón es bueno, malo, como lo calificaría Argentina aún depende de esos rituales, eso es bueno, malo, como lo calificaría… No me pregunte a mi por las respuestas, solo soy un periodista; los periodistas hacemos preguntas La desaparición de los rituales de veneración a Perón es bueno, malo, como lo calificaría Argentina aún depende de esos rituales, eso es bueno, malo, como lo calificaría… No me pregunte a mi por las respuestas, solo soy un periodista; los periodistas hacemos preguntas

Por las dudas, los griegos sostenían: solo desde la realidad nos aproximamos a la verdad.

Más contenidos en Urgente24

Alberto Fernández pálido: ¿Por la hemorragia o por el golpe de CFK en las FFAA?

Vendehumo Pepe Gil Vidal y el Apocalipsis según TN

Cuándo terminan las clases en caba y provincia 2022

¿Se queda o se va? Alfredo Leuco definió su futuro en LN+

Lionel Scaloni sorprendió a todos: Quién sería el reemplazante de Lo Celso