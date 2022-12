Periodista español se adjudicó la victoria: "Fue mi táctica"

"Cómo sabía yo que había que agitar un poco la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del Campeonato del Mundo. Y ahora queda lo más importante. Volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo. Gracias a mí Argentina está en el Mundial y lo sabes", concluyó el periodista, dando a entender que las provocaciones volverán antes de la final del domingo.

Rodríguez quería que Croacia destruyera a Argentina

Días atrás, el discurso del periodista español era muy diferente. Indignado por la reacción del equipo argentino ante la victoria por penales ante Países Bajos, luego de un cotejo muy caliente, Rodríguez lanzó:

"Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y que si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final pues que sea Francia la que les meta seis. Y si Croacia les mete cuatro lo que me gustaría es que, es un imposible, pero que Luka Modric hiciera esto [refiriéndose al festejo de Messi ante Van Gaal]. Y que si pasan a la final que lo hagan los franceses, es lo que a mí me gustaría que pasara".

"ESPERO que CROACIA META CUATRO a ARGENTINA", JUANMA RODRÍGUEZ, contundente

Yo ya lo deseaba, yo ya venía de fábrica así. ¿Pero sabes lo que ha pasado ayer? Que has reconvertido al planeta Tierra, en semifinales no va a ser una Argentina vs. Croacia, va a ser Argentina vs. resto del mundo Yo ya lo deseaba, yo ya venía de fábrica así. ¿Pero sabes lo que ha pasado ayer? Que has reconvertido al planeta Tierra, en semifinales no va a ser una Argentina vs. Croacia, va a ser Argentina vs. resto del mundo

"Croacia debería en realidad quitarse la camiseta de la selección croata y llevar una camiseta de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo. Y en la final lo que espero es que les metan seis, porque el karma existe. Y os va a pasar", concluyó el explosivo panelista en esa oportunidad.

