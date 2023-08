El revuelo se desató cuando la jueza federal María Servini de Cubría aseguró en declaraciones en Radio Mitre que podría votarse "más allá de las 18.00 horas" y se definiría alrededor de las 17.00 o 17.30, minutos antes de que cierren los comicios. Aunque según informaron en A24, hay jurisdicción de Servini por sobre las boletas nacionales pero no hay jurisdicción de la misma sobre las boletas locales.

Por lo que para poder extender el horario de votación deberían ponerse de acuerdo dos instancias judiciales, la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

image.png PASO 2023: ¿Se extiende el horario más allá de las 18.00?

Según publicó Télam, la jueza federal alertó por una "impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral", tras denunciar en un oficio que las maquinas "no habían sido conectadas ni probadas" el día anterior. Además manifestó que el próximo martes hará una denuncia penal contra el Gobierno porteño.

Según Servini hay 240 máquinas que no funcionan. Mientras que desde el Gobierno porteño aseguraron que "menos del 1% de las máquinas tuvo problemas". El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que "ya está todo resuelto y está funcionando todo muy bien".

Por su parte, la magistrada explicó sobre su denuncia: " A mí no me dieron ninguna auditoria de la máquina, mandé a hacer yo una auditoría con los auditores del Poder Judicial del Consejo de la Magistratura. 'No le dieron la documentación que pedían', el perito me contesta eso". Y agregó: " Encima sé que se puede poner un pendrive y la máquina responde. He tenido que darle una instrucción a todos los delegados para que controlen el tema del pendrive que cambiaría la votación".

La Cámara Nacional Electoral apoya el fallo de Servini

La Cámara Nacional Electoral emitió un comunicado apoyando el fallo de María Servini y solicita que ante el atraso por el mal funcionamiento de la Boleta Única Electrónica la votación nacional continúe.

“ La Cámara Nacional Electoral informa que de conformidad con lo dispuesto por la magistrada ‘el mal funcionamiento de las máquinas de votación de la elección local, no debe interrumpir la votación en la elección nacional, ‘quedando bajo exclusiva responsabilidad del Instituto de Gestión Electoral y de la empresa contratada, las consecuencias para la ciudadanía de la situación generada’", relató el comunicado.

image.png

Además, la CNE apuntó contra las autoridades electorales porteñas por "incumplir condiciones de seguridad y auditoría indispensables al mplementar el sistema en cuestión".

También desde la Cámara Nacional Electoral remarcaron que lo habían advertido el pasado 27 de julio, “en ocasión de considerar el respectivo convenio de colaboración entre la justicia nacional electoral y la autoridad electoral local, al dejar expresa constancia de las falencias que presentaba en ese sentido la instrumentación del voto con BUE”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falvezjulian_%2Fstatus%2F1690808155649777665&partner=&hide_thread=false Otro fuerte comunicado



La Cámara Nacional Electoral (CNE) acaba de acusar a las autoridades electorales porteñas de no implementar “condiciones de seguridad y auditoría indispensables” para garantizar la tecnología de la máquina de votación electrónica. pic.twitter.com/llH563dmti — Julián Alvez (@alvezjulian_) August 13, 2023

Además, desde La Derecha Diario, advirtieron por posible fraude de las máquinas de votación en CABA. " Importante, verificar el voto en la pantalla antes de imprimirlo".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fladerechadiario%2Fstatus%2F1690777151862095872&partner=&hide_thread=false | Fraude electoral en CABA: Las máquinas de votación de Larreta te cambian el voto.



Importante verificar el voto en la pantalla antes de imprimirlo.pic.twitter.com/T3F9RcpOdk — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 13, 2023

Desde la Cámara Electoral también habilitaron el portal de denuncias sobre las faltas electorales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCamaraElectoral%2Fstatus%2F1690807936841662464&partner=&hide_thread=false #Elecciones2023



El Portal de Denuncias se encuentra habilitado para realizar denuncias sobre faltas electorales https://t.co/WsEdzvUo6f pic.twitter.com/Y8VKcaPBDT — Cámara Electoral (@CamaraElectoral) August 13, 2023

Más información en Urgente24:

Las PASO a riesgo de baja participación electoral

PASO 2023: ¿Por qué los argentinos en el exterior no votan?

PASO: Galmarini, Zamora, Zabaleta, Selci, Cubría, Espinoza

Votó la interna de CABA: Lousteau picante, Macri discreto

Paso 2023: Dónde voto, candidatos y el minuto a minuto