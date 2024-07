Otro despido más y van: Pedro Brieger fue desvinculado de Nodal

"Seguiremos informando con responsabilidad y ética, promoviendo la pluralidad de voces en un contexto de avanzada de proyectos neoliberales y reaccionarios, que intentan arremeter contra derechos fundamentales como el acceso a la información, la libertad de expresión y las conquistas históricas del movimiento feminista en clave de igualdad de géneros en nuestros espacios laborales, de estudios, y de participación política en la vida pública", concluye el comunicado.

Periodistas Argentinas denunció a Pedro Brieger en el Senado

El grupo Periodistas Argentinas denunció el martes (2/7) en el Senado a Brieger ante las 19 acusaciones por episodios de acoso sexual ocurridos entre 1994 y 2019. En la conferencia, además de incluir los testimonios de las víctimas, demandaron medidas reparatorias y disculpas públicas del periodista.

"El caso en cuestión tiene nombre y apellido, pero se puede ver reflejado en otras historias. El caso se llama Pedro Brieger y vamos a presentar 19 testimonios que hemos recolectado haciendo nuestro trabajo, haciendo periodismo", dijo a modo de introducción Nancy Pazos.

Después quien tomó la palabra fue Agustina Kämpfer, una de las denunciantes, quien en primer término pidió que los funcionarios "cambien lo que está mal" y apoyen a las víctimas para que este tipo de casos deje de ser una "injusticia sin amparo".

"Necesitamos que nos escuchen", planteó Kämpfer, y agregó respecto a Brieger: "Era nuestro profesor, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe de cátedra, nuestro vecino, nuestro colega, nuestro acosador. Las conductas inapropiadas que pudimos constatar sucedieron a lo largo de 30 años".

Al respecto incluso aseguró que deben ser más las víctimas y que, por ello, el tiempo en que se dieron los acosos probablemente sea más extenso.

Además reparó en que estos casos siempre incluyeron un vínculo asimétrico entre Brieger y sus víctimas. "Él era profesor, mentor, jefe periodístico y de cátedra. Estaba en situación de poder, de quitar empleos y oportunidades, con chicas a las que les llevaba 20 años o más", enfatizó.

Por otro lado, Pazos criticó al Gobierno por desfinanciar las instituciones que se encargan de este tema, ya que consideró que "agrava más el diagnóstico" y exigió medidas al respecto. También pidió espacios para campañas de prevención del acoso en los medios donde se produjeron los hechos, que haya "procedimientos claros" para canalizar las denuncias y que no exista la revictimización.

"Consideramos imprescindible que Pedro Brieger pida disculpas públicas a todas las afectadas", cerró la conductora de Radio 10.

Cuándo se destaparon las denuncias contra Pedro Brieger

A mediados de junio Alejandro Alfie de Clarín se refirió a las acusaciones por acoso sexual contra un "periodista muy conocido", el cual más tarde identificó como Brieger.

Previo a mencionar con nombre y apellido al especialista en política internacional, el redactor de Clarín había indicado:

Las cinco mujeres que acusan de acoso sexual al periodista muy conocido son casos de 1994 a 2019: una periodista que trabajó en Télam. Otra periodista que lo fue a entrevistar a su programa de radio. Su columnista de género. Una alumna suya en TEA. Y una secretaria de la UB Las cinco mujeres que acusan de acoso sexual al periodista muy conocido son casos de 1994 a 2019: una periodista que trabajó en Télam. Otra periodista que lo fue a entrevistar a su programa de radio. Su columnista de género. Una alumna suya en TEA. Y una secretaria de la UB

Por otro lado, Alfie explicó que la investigación comenzó después de que publicara en octubre del año pasado una nota sobre un juicio laboral que ganó Brieger contra la TV Pública y Radio Nacional.

"En ese entonces, una periodista que había trabajado en Télam me dijo que ese periodista que había ganado el juicio la 'acosó en un viaje a Túnez', cuando él fue enviado a cubrir el viaje de Cristina Kirchner por la TV Pública, lo que dio inicio a esta investigación periodística", afirmó Alfie, quien sostuvo que, si bien no se especializa en estos tópicos, decidió avanzar con su búsqueda puesto que tenía conocimiento de otros presuntos casos de acoso protagonizados por Brieger.

image.png Brieger fue desplazado del aire en los medios del Grupo Indalo y en La Red.

Alfie detalló una conversación que tuvo con el periodista denunciado. "Le conté cada uno de los casos relevados, para que pueda responder, pero le pedí que no tomara contacto con las mujeres", revelo el denunciante y dio a conocer la repuesta de Brieger:

Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista. Quédate tranquilo que yo no tengo contacto ninguno con las personas que mencionas y menos por cosas que no ocurrieron. Entiendo que tengan que desviar la información hacia cualquier barbaridad para tapar la inseguridad y la economía del Gobierno Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista. Quédate tranquilo que yo no tengo contacto ninguno con las personas que mencionas y menos por cosas que no ocurrieron. Entiendo que tengan que desviar la información hacia cualquier barbaridad para tapar la inseguridad y la economía del Gobierno

"Te adelanto que, de persistir en la difamación, tendré que recurrir a un abogado para denunciar a tus fuentes y a vos y reclamarle me indemnicen los perjuicios que me generen por difundir acusaciones falsas de semejante gravedad. Si de todas maneras te obligan a publicarla, hagan como quieran porque la verdad siempre se impone", concluyó Brieger en aquel momento.

