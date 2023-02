Otra crisis en TV Pública: La Justicia tras el gerente ñoqui

image.png Rosario Lufrano, presidenta de RTA.

Sin embargo, ningún empleado de la TV Pública recuerda haberlo visto a Gambuzza por las oficinas del área de Prensa y Relaciones Institucionales, jamás se lo vio en los actos oficiales del canal, ni los empleados recuerdan haber recibido alguna instrucción suya en estos tres años de gestión, donde su último recibo de sueldo fue de 826.500 pesos.

Por su parte, Lufrano le solicitó un informe a Martínez, donde se especifique qué tareas realizaron estos tres años Gambuzza y sus empleados, así como las actividades que realizan cotidianamente en el canal.

La respuesta de Gambuzza

Gambuzza dijo a Clarín que "las tareas vinculadas a las relaciones institucionales de la dirección ejecutiva del canal no son tareas vinculadas a la presencia en una oficina".

No utilizo ninguna oficina en particular, porque las tareas que realizo implican reuniones y dinámicas diversas en otras oficinas y espacios de trabajo. Los gerentes tenemos ciertas prerrogativas por nuestra función. Y en función del plan de gestión determinamos cómo, cuándo y dónde es conveniente realizar nuestra tarea No utilizo ninguna oficina en particular, porque las tareas que realizo implican reuniones y dinámicas diversas en otras oficinas y espacios de trabajo. Los gerentes tenemos ciertas prerrogativas por nuestra función. Y en función del plan de gestión determinamos cómo, cuándo y dónde es conveniente realizar nuestra tarea

"En mi caso, la gestión determinó que mi rol sea de asesoría directa de los directores ejecutivos del canal, ya sea en la gestión de Alvarez como ahora en la actual", concluyó Gambuzza, ante la consulta de Clarín.

