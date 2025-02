Nueva etapa para Guillermo Andino: Debut y equipo confirmados en TV Pública

"Las autoridades de la TV Pública me llamaron y me dijeron que consideraban que, después de 37 años como conductor de noticieros y programas de interés general, había un consenso para que yo pudiera llegar al canal por primera vez. Me halagó mucho que me hablaran de mi imagen a nivel nacional y cómo podría servirle eso a un canal con un espíritu muy federal", detalló.

"Mirando para adelante, me agrada el criterio de elección en la TV Pública y me hayan visto como uno de los conductores de noticias más destacados de la Argentina. Es un aliciente", concluyó Andino en aquella oportunidad.

Otra vez 'Javo' contra los medios (sólo por la TV Pública y midió 0.0 de rating según Ibope)

Para la TV Pública era una noche especial: el jueves 19/12 a las 21:00 iban a transmitir en vivo la entrega de los Premios Olimpia, galardón que se entrega cada año a los mejores deportistas argentinos.

La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, debía comenzar puntualmente pero se demoró casi 20 minutos por la intervención del Jefe de Estado en Tucumán.

image.png A las 21:13 horas Javier Milei salía al aire en vivo en la TV Pública.

En el 'Jardín de la República', 'Javo' -el Presidente- recibió su propia distinción: el Premio Juan Bautista Alberdi que entrega la Fundación Federalismo y Libertad.

A las 21:13, mientras los deportistas esperaban su turno, Javier Milei despotricaba contra los medios de comunicación acusándolos de "ensobrados" y mentirosos. Sin embargo, Más del 99.9% de la audiencia no lo estaba escuchando.

La siguiente es la planilla oficial de Ibope: los 'people meter' marcaron una rayita, lo que significa que no se arribó siquiera a 0.1 punto de rating.

image.png

Como vemos, mientras todos seguían con atención las palabras de Milei en los salones de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, la audiencia "escapaba" de la transmisión oficial.

Ninguna señal de noticias lo puso en su pantalla (TN, C5N, A24, Crónica TV, Canal 26, LN+). Tampoco las señales 'de aire' (América, Canal 9, Telefe, El Trece y Net TV).

