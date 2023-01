No sólo sufre Piqué: Shakira generó internas en el feminismo

Cabe aclarar que la postura de Espósito fue la mayoritaria, y no sólo de quienes se identifican con el feminismo, sino de

image.png Los tuits de Julia Mengolini, que luego debió borrar.

Ahora bien, la opinión de Mengolini fue más polémica. No está de más decir que, a diferencia de Espósito, que expresa su feminismo pero sin vincularlo permanentemente con su ámbito laboral, la fundadora de Futurock es más recalcitrante en sus opiniones. Mengolini es una suerte de referente en el ambiente y una de las primeras personalidades de los medios que lo incorporó a la línea editorial.

A contramano del consenso general, la también abogada condenó la canción de Shakira y la politizó a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, fue tal el revuelo que generó que decidió borrar esos mensajes.

A pesar de esto, Mengolini decidió retomar el tema y escribió una extensa reflexión en su Instagram, donde nuevamente criticó con dureza la letra de la Music Session #53. "No cualquier actitud de poder de una mujer es un acto feminista. Para que sea una actitud feminista tiene que necesariamente ser algo que nos empodere a todas", manifestó la locutora.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnXANpwuQlz%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGhaR5ZC41snlVpRBbcZCyZCMrNtSR5ZBwL3fIrYTRcS4eowd8hHsCwpLgwugAC2xGcgClFiQv925B7pjzTfFvwyH6UGT55BsUDYw815m7csTZAp9OwlZBf7fyTSpZCOD5ZC9LOUfSJ3tkIKWVCoX33cRIyZBokdorctZBv6ZBj16W3hTQhJM88oWcZD View this post on Instagram A post shared by Julia Mengolini (@juliamengo)

Por otro lado, si bien Mengolini se disculpó por sus comentarios iniciales que le recriminaron que no todo era politizable, volvió a insistir: "Mi planteo vino a partir de una politización previa, que ubicó a la canción como lema feminista".

Si cualquier expresión femenina es feminismo, nada (o todo) es feminista. Y nuestro cuchillo se queda sin filo ni fuerza. Es cierto que lxs artistas hacen canciones con lo que tienen en el corazón y no cuestiono la canción. Pero creo que ni el rencor con un ex (y su actual novia) ni la ostentación pueden ser nuestro empoderamiento. Al feminismo no se lo puede comer el liberalismo e individualismo de estos tiempos Si cualquier expresión femenina es feminismo, nada (o todo) es feminista. Y nuestro cuchillo se queda sin filo ni fuerza. Es cierto que lxs artistas hacen canciones con lo que tienen en el corazón y no cuestiono la canción. Pero creo que ni el rencor con un ex (y su actual novia) ni la ostentación pueden ser nuestro empoderamiento. Al feminismo no se lo puede comer el liberalismo e individualismo de estos tiempos

"Bailemos, disfrutemos de la música que nos gusta. No politicemos todo. Lo que también significa no darle entidad política a obras artísticas que no merecen esa etiqueta", concluyó Mengolini.

