Sin diálogo, JxC avisa que el Congreso estará "trabado"

Juan Manuel López.jpeg El diputado Juan Manuel López reconoció que un Congreso trabado toma de "rehén" a la sociedad.

En declaraciones radiales que reprodujo la agencia NA, el dirigente de Juntos por el Cambio señaló que "cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción, que en este caso es trabar algunas leyes, que no van a solucionar la vida de los argentinos".