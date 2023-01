Macri: Entre libros y aclamaciones habló sobre su futuro

El rey está desnudo y nos dimos cuenta que acá no hay futuro. El rey está desnudo y nos dimos cuenta que acá no hay futuro.

Al momento de valorar el gobierno ante los ojos de los argentinos, cree que los ciudadanos evalúan que si quién está en el poder es justo o no, si premia a quien lo merece o no diciendo “Si premiás al que arma más lío no está bien” lo que provocó una ovación de aplausos entre el público.

También hizo una mención a la situación que vive la Corte Suprema ante el pedido de juicio político impulsada por el oficialismo asegurando que están "bien parados expresando el sentido común de la mayoría de los argentinos”.