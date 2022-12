Ni con ayuda de C5N Alberto levantó y Bonadeo le pegó en LN+

"Deberían saber que no les sirve [la foto con la Selección]. No marca la diferencia (...) Había una movilización espontánea, genuina, sin nadie que te indujera nada. Eso es algo nuestro y transversal además, que involucra absolutamente a todo el arco político argentino (...) en cuanto a los votantes", sostuvo Bonadeo.

Salgan de ahí, muchachos, no se metan Salgan de ahí, muchachos, no se metan

Por otro lado, el periodista coincidió con la decisión de los jugadores de no ir a la casa de gobierno y manifestó que, aunque se hubiese tratado de otra administración, tampoco se hubiesen acercado. "Si vos tenés el mismo escenario social argentino, tan dividido, tan fragmentado, tan agrietado, los jugadores no hubieran participado independientemente de quién fuera gobierno, porque es meterse en un lío que no es de ellos", opinó.

