Juan Schiaretti vapulea a Alberto y lo deja aún más solo

El texto, que circuló desde el Twitter oficial del bloque, sentó las bases de un discurso mucho más duro contra el oficialismo. si bien el schiarettismo hace rato que rechazó el modelo kirchnerista, nunca antes se había señalado con nombre y apellido al presidente. “Sorprende que Alberto Fernández se manifieste permanentemente en contra de los sectores productivos, que son el motor de la economía nacional, los que generan empleo genuino y desarrollo para el país. Ese federalismo no es el que reparte desde la Casa Rosada y que, a diferencia de lo que hacemos acá, subsidia el desempleo y no el empleo. No genera riqueza, ni crea oportunidades, ni empuja el crecimiento con justicia social en Argentina como propiciamos en nuestra provincia”, reprocharon los legisladores.