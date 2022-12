Desconectado: Alberto Fernández explotó contra los alumnos de la UBA

Increíblemente con sus declaraciones intentó desacreditar a los estudiantes y graduados de la institución de la que, hasta ahora, es docente, queriendo resaltar su experiencia y su condición de “profesor” en dicha facultad.

Siguió: “Los actos del gobierno deben ser racionales. Estoy harto de leer sentencias sin razonabilidad jurídica. Los actos del gobierno son susceptibles de crítica, las sentencias también. Son actos de gobierno de la justicia”.

E insistió: “Si quieren se los explico a los chicos de Franja Morada. La verdad lo que tendrían que preguntarse es cuáles fueron los argumentos que tuvo la corte para hacer lugar a una medida cautelar contra el estado nacional en un caso como este, rompiendo todo lógica del sistema federal”.

Cabe aclarar que la sentencia es clara: explica que una vez operada la transferencia de competencias y de los organismos correspondientes a la Ciudad y cuando ésta ya se encuentra cumpliendo con dicha función, el Estado Nacional no puede reducir unilateralmente con posterioridad el nivel de recursos comprometidos para la financiación del gasto necesario con el fin de brindar el servicio transferido.

Además, aclaró que el resto de los distritos no se ven perjudicadas con la solución, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria.

Más críticas contra la corte

El eje de la entrevista con Alberto fue la justicia o para los K “partido judicial” o “estado paralelo que gobierna el país”. “Yo creo que estamos en una situación definitivamente compleja. Si la justicia no revisa lo que está haciendo va a generar un problema muy serio en el funcionamiento de la república”, manifestó.

Asimismo, continuó con su vituperios contra la CSJN: "Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es Derecho", dijo Fernández, que mencionó debilidades "jurídicas y de federalismo" en la cautelar que ordena restituir fondos al gobierno porteño.

image.png CJSN: Horacio Daniel Rosatti; Carlos Fernando Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda; Ricardo Luis Lorenzetti.

"Lo sigo sosteniendo: el fallo es incumplible. Tiene que estar asignado en el Presupuesto, necesito tener los fondos necesarios. No están ni en el Presupuesto 2022 y 2023. Perdió todo criterio de justicia. Lo que beneficia a un sector de la política argentina".

También aprovechó para contestar reclamos del sector ultra K. "Escucho a compañeros pedir que intervenga. Para intervenir la Justicia necesito una ley. Me piden que saque lo del Consejo por DNU. No puedo sacar Consejo de la Magistratura por DNU, porque necesita una ley con mayorías especiales. Soy respetuoso de esas cosas, no puedo hacerlo. Y si lo hago me expongo a que un juez lo declare inconstitucional en 10 minutos".

También consultados sobre otra materia, confirmó esta noche que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso durante el verano. El mandatario precisó que en el pedido oficial al parlamento incluirá la ley de moratoria previsional, sancionada por el Senado pero con tratamiento pendiente en la Cámara de Diputados.

