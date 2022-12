Carolina, Marcelo, Omar y Alejandro Fantino precandidato

Con todo respeto, no le falten el respeto a la opinión pública porque la versión oficial es que Fantino es el compañero de gira del diputado provincial todoterreno del gobernador Perotti, Roberto Mirabella. En verdad, Mirabella lo lleva a pasar a Fantino para que luego lo puedan 'medir' sin costo político para Perotti ni Fantino. Pero es poco serio suponer que Mirabella puede pujar por la herencia de Perotti, más allá de lo inútil, torpe y ridículo que haya sido el ex intendente de Rafaela y ex senador nacional (es la opinión de Urgente24, nunca compartida por Raúl Acosta y por ese motivo, origen de interminables debates desde el ataque a Vicentín hasta hoy).