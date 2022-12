Nada hace suponer que la Corte vaya a beneficiar al Estado Nacional ante sus recursos, y habrá que ver si evalúa viable un embargo o alguna otra clase de medida para la ejecución de la cautelar. Esto último tramitaría en un nuevo incidente Nada hace suponer que la Corte vaya a beneficiar al Estado Nacional ante sus recursos, y habrá que ver si evalúa viable un embargo o alguna otra clase de medida para la ejecución de la cautelar. Esto último tramitaría en un nuevo incidente

'La cancha está inclinada por ahora (a la derecha)', hay quienes admiten en el cuarto piso de Tribunales. No suena descabellado que el gobierno de Fernández lleve el litigio a un extremo a las puertas de un año electoral. Al hacer planteos, tampoco se podría hablar de un desacato liso y llano si decidiera no pagar o postergar las transferencias que los supremos ordenaron que fueran diarias y automáticas. De todos modos, no sería raro que haya denuncias por incumplimiento ya que la guerra está declarada”, lanzó Irina Hauser.

Sergio Massa dejó en off side a Alberto Fernández: Wado, mutis por el foro

En tanto, Infobae reveló que en la Casa Rosada se está analizando cómo cumplir con el fallo. El periodista económico Pablo Wende tituló:

El Gobierno quiere cobrarle un impuesto a los bancos o al juego para cumplir con la Corte y pagarle a la Ciudad

La cercanía comunicacional de Infobae con el ministro de Economía, Sergio Massa, es notoria, por lo que filtra de alguna manera la feroz interna que hay ahora entre la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda por esta ridícula idea de no querer acatar fallos de la CSJN, que además pone en la mira al propio Massa y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, además de la presidente del Banco Nación, Silvina Batakis, quienes son los que deben gestionar el giro de fondos.

Lo que informó Wende es muy interesante:

“El Gobierno reaccionará esta semana luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema, que obliga a reponer parcialmente a la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que se le había quitado en septiembre de 2020.

Tras la dura reacción inicial, ahora el Presidente Alberto Fernández prepara un proyecto de ley, junto al ministro de Economía, Sergio Massa. El objetivo es que sea el Congreso el que defina de dónde se obtendrán los recursos para cumplir con la sentencia y pagarle al gobierno porteño

El texto será enviado en el transcurso de esta semana para que sea tratado con carácter de urgente. Según pudo averiguar Infobae, la propuesta es que los $110.000 millones adicionales que precisa el Tesoro para cumplir con el fallo a lo largo de 2023 salga de un nuevo impuesto al juego o bien mantener el gravamen sobre las Leliq que venía cobrando la Ciudad.

En el caso del impuesto al sector financiero, se trataría “simplemente” de mantener esta alícuota del 8% y no rebajarla justo en el año electoral. De esta forma, lo que deja de cobrar la Ciudad pasaría a rentas nacionales. La opción es gravar directamente los ingresos del juego o bien que el esfuerzo sea compartido por ambos sectores. En cualquier caso, la decisión es que sea el Congreso el que se haga responsable de definir de dónde saldrán los recursos.

El Gobierno ahora dice que quiere cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación, pero no tiene los recursos para enviarle a la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, enviará un proyecto de ley para que el Congreso apruebe nuevos tributos, ya sea a los bancos o al juego

Desde Economía explican que la otra opción sería sacarle recursos a la provincia de Buenos Aires. Pero se trata de una opción que está fuera de discusión, teniendo en cuenta que el 2023 es un año electoral y el conurbano es el principal bastión del kirchnerismo. Además, el gobernador Axel Kicillof se juega todo a su reelección y tiene buenas chances de lograrla, a pesar de la crisis y los elevados niveles de pobreza que sufre la mitad de las familias que viven en la provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada avanzarán en forma simultánea con una ofensiva judicial para ganar tiempo y no caer en desacato, mientras el Congreso define el esquema de financiamiento para el gobierno de Rodríguez Larreta

El fallo de la Corte implica una erogación de $ 110.000 millones a favor de la ciudad de Buenos Aires, que no está prevista en el Presupuesto. ya quedó descartado que los recursos sean aportados por la provincia de Buenos Aires, mucho menos tratándose del bastión kirchnerista y en medio del proceso electoral”.

La actitud del mandatario y los gobernadores dejaron a empresarios, fondos de inversión, bancos y ahorristas completamente impactados, por lo que ahora habrá que ver qué pasa con las Leliq. Desde hace meses se habla de un plan bonex que arrancaría con los plazos fijos de intendencias, gobernaciones, ministerios y bancos públicos. Es un tema que el sector privado mira con atención y ahora, si Fernández desconoce a la CSJN como autoridad judicial máxima, ¿qué pasaría si se recurre a la Justicia?

Claramente, la Casa Rosada no previó el efecto dominó que tiene no respetar un fallo de otra índola que, además, fue por unanimidad.