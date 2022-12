Coparticipación: El negocio del Juego, la caja más jugosa a exprimir

impuestos.jpg Los bingueros despertaron la furia ante la posibilidad de tener que pagar más por la actividad.

En este marco, un binguero que está en el negocio hace más de 30 años dijo: "Nos pescan en la pecera, así es nuestro rubro", dijo al sitio 'Perfil' ante el rumor instalado.

Y recordó que cada empresa nacional que tiene licitación para el online está asociada con una empresa del exterior. "No los dejaron ni llegar y ya los sacuden, es imposible", se quejó.

Otro de ellos apuntó al ministro de Economía, Sergio Massa: "La caja está fundida. Massa la conoce mejor que nadie. Se pasó la vida sacando de ahí. Ahora que es ministro sabe que no hay mucho más. Veremos que pasa", disparó.

Algunos operadores, por su parte, ya comenzaron a tender puentes con diputados nacionales para entender un poco más la idea que tiene el Frente de Todos que necesitará el apoyo de Juntos por el Cambio

Los jugadores más grandes del sector son Bet Warrior del grupo Cristóbal López/Achával, Bet 365 socio de Oscar Stefani, Betsson socio de Daniel Mautone, CODERE y BPlay junto a BOLDT. Todos suelen tener diálogo constante, pero también saben que cuando la política se incendia, "la manguera del bombero siempre es del Juego".

Un funcionario de Estado clave en el área también defendió a los operadores: "No hay mucho más para recaudar ahí. Cada apuesta ya paga el 2,5% que absorbe el operador para que el jugador no termine en el juego ilegal que no paga nada", argumentó en diálogo con este medio.

"Van a subir el porcentaje y el negocio dejará de ser rentable. Sumale que el juego que no tributa crece cada vez que pasan estas cosas, porque la rentabilidad para el que apuesta es mayor. Y ahí no hay control de absolutamente nada", concluyó.

