Netflix capitaliza su gran éxito y promete premio millonario

"Los verdaderos jugadores se verán inmersos en el universo emblemático del 'Juego del Calamar', sin saber lo que les espera", indica el folleto de reclutamiento, que promete "una serie de pruebas que te dejarán sin aliento".

Entre las condiciones requeridas, hay que tener un mínimo de 21 años, "estar dispuesto a participar en el programa durante un máximo de 4 semanas, actualmente previstas a principios de 2023" y "estar dispuestos a viajar a todos los lugares que sea necesario".

La regla del idioma es pragmática, ya que las instrucciones de juego se dan a través de un altavoz y cada jugador debe poder entender lo que se dice. Los jugadores pueden hablar otros idiomas, siempre que también puedan hablar y entender inglés. Si el programa tiene éxito, es posible que se produzcan versiones dobladas.

Ahora bien, el reality show representará un verdadero desafío pra los productores, quienes no sabrán quién va a sobrevivir de antemano y, por lo tanto, deben obtener suficiente cobertura de los 456 concursantes en las primeras etapas del juego para crear una edición que siga a los "protagonistas" del programa. Los desafíos estarán inspirados en la serie dramática, pero habrá diferencias y adiciones para mantener a los jugadores con la guardia baja.

image.png Seong Gi-hun, protagonista de la serie de Netflix interpretado por Lee Jung-jae.

El programa de competencia tendrá 10 episodios y es una coproducción entre Studio Lambert (The Circle) y The Garden (24 Hours in A&E), parte de ITV Studios, y se filmará en el Reino Unido. Stephen Lambert, Tim Harcourt y Toni Ireland de Studio Lambert y John Hay, Nicola Hill y Nicola Brown de The Garden serán los productores ejecutivos.

