Martín Fierro: El polémico discurso de Diego Brancatelli

Primero, apuntó contra APTRA por no haber nominado a su esposa en los Premios Martín Fierro. "Cecilia Insinga para mí es la mejor cronista de calle, es de Canal 13, de TN y es la mejor de todas aunque APTRA no haya tenido en cuenta a una mujer y una cronista", apuntó Brancatelli. Además de aclarar que para el entre ellos dos "no hay grietas".