Diego Brancatelli: "Larreta cambió la historia de la Ciudad"

Ahora, como vicepresidente y queriendo un club mejor, me corresponde recibirlo y ser agradecido con alguien que cambió la historia de la Ciudad (de Buenos Aires), porque está cambiando la historia de la Ciudad, y esto también es un desafío para ir por otras cosas Ahora, como vicepresidente y queriendo un club mejor, me corresponde recibirlo y ser agradecido con alguien que cambió la historia de la Ciudad (de Buenos Aires), porque está cambiando la historia de la Ciudad, y esto también es un desafío para ir por otras cosas

"No me arrepiento y aunque he recibido hoy mensajes en los que me dijeron que no estaban de acuerdo que haya permitido que me sacaran esa foto y lo valoro porque vinieron de frente, yo soy leal a mi pueblo, a mi club y a mis convicciones. A mí no me cambia la forma de pensar sacarme fotos con Larreta", agregó.

Y disparó contra los K que lo criticaron:

Si quieren que Larreta no sea presidente, hay que hacer un poco mejor las cosas. Si hacés bien las cosas, la gente te va a votar Si quieren que Larreta no sea presidente, hay que hacer un poco mejor las cosas. Si hacés bien las cosas, la gente te va a votar