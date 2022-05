Los candidatos del Frente de Todos

En otro tramo del programa, Diego Brancatelli se animó a dar nombres sobre los posibles candidatos del Frente de Todos para las elecciones de 2023. Y en esa línea, no dudó en cerrarle la puerta a Alberto Fernández.

“Alberto Fernández creo que no va a reelegir. A mí me gustaría que sea Cristina Kirchner porque es la única que nos puede sacar de esto, y después hay muy buenos candidatos. No me disgustaría Sergio Massa, Ricardo Quintela, que es el gobernador de La Rioja, Capitanich”, analizó.

Y completó: “Siento que si el oficialismo se pone a pensar en el futuro de la gente, y si dejan de pelearse y se terminan uniendo... pero si no, viene lo más oscuro, el macrismo, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich o hasta un Milei”.