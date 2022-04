La sospecha de Carlos Pagni sobre Cristina Kirchner

"Le pidió a un diputado de Paraná, (Marcelo) Casaretto, que se presente ante un juez de Paraná, el juez Daniel Alonso, y que le pida que le ordene al Congreso no presentar a los representantes que debería designar en el Consejo de la Magistratura según la obligación que impone el fallo de la Corte", sostuvo Carlos Pagni, ilustrando la maniobra llevada a cabo por Cristina Kirchner.

image.png Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, Carlos Pagni se explayó respecto a lo él definió como una "lógica de bloqueo". Al respecto, indicó: "Estamos viendo algo muy interesante. Y es una especie de dictadura de una minoría. Una minoría importante, muy homogénea, muy combativa, muy militante, la que lidera Cristina Kirchner, que tiene capacidad de bloqueo para que no suceda nada de lo que ella no le interesa que suceda".

Pagni procedió a enumerar varios ejemplos de estos bloqueos: no nombrar a los representantes del Consejo de la Magistratura; no designar al procurador que designó Alberto Fernández ni bien asumió el poder, Daniel Rafecas; no designar al Defensor del Pueblo; la falta de acuerdo para concretar la conducción del Banco Central y de la Agencia Federal de Inteligencia.

image.png Martín Guzmán junto a Alberto Fernández.

En este marco, el periodista retomó las diferentes concepciones de poder que detentan tanto el Presidente como su Vice. "Esta lógica de bloqueo se traslada al Poder Ejecutivo. Y ahora estamos ante una escena que es una incógnita (...) (Martín) Guzmán dijo algo que Alberto Fernández respalda: 'Vamos a gobernar con los que se subordinen a nuestro plan económico'. Pero eso no quiere decir que el que no se subordina se va. El que no se subordina queda insubordinado, hasta ahora es así", argumentó.

"Es un contraste extraordinario entre el concepto del poder y la autoridad que tiene Cristina Kirchner, que con un piolín y dos palitos es capaz de bloquear toda una República, con el concepto de la falta de autoridad que tiene el Presidente", concluyó Carlos Pagni.

