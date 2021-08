La presión mediática a Mirtha Legrand para regresar a la TV

A su vez, anunció que sólo realizará un programa -el del sábado a la noche- ya que el domingo, El Trece tiene planificado poner una película. "Juana no llega con la cuarentena de su viaje a Europa y Mirtha quiso hacerlo", afirmaron a ese medio.

Las presiones que sufrió Mirtha Legrand

Sin embargo, el árbol no debe tapar el bosque. Y es que, como venimos marcando en Urgente24, Mirtha Legrand venía sufriendo una intensa presión mediática para adelantar su regreso a El Trece.

Desesperados por el bajo rating que registró Juana Viale en su reemplazo, se encargaron de bombardear de rumores con fechas tentativas para su retorno a la televisión. Recordemos que, en medio de una ola de especulaciones, La Chiqui le cerró las puertas a la posibilidad de volver a un estudio de televisión a mediados del mes de julio:

Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo. El brote tan fuerte que hubo, me acobardó

No obstante, la operación mediática continuó. Tanto es así que, el día domingo 22 de agosto, el diario Clarín presionó nuevamente a Mirtha Legrand, a través de una nota publicada por el periodista Ignacio Zuleta. En dicho artículo, se explica la estrategia electoral de la coalición opositora de Juntos de cara a las elecciones legislativas de este año.

Al momento de detallar que el objetivo de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires es la fidelización del público que le asegure una victoria cómoda en el distrito porteño, desde el periódico afirmaron que los candidatos María Eugenia Vidal y Diego Santilli ya tenían sus lugares reservados en las mesas de Mirtha Legrand para el día 4 de septiembre.

En este distrito el objetivo de la fidelización ante un público que asegura una victoria cómoda y que le permita ganar por lo menos 8 bancas. En eso funcionan básicos de campaña como los medios. Vidal y Santilli ya tienen turno para estar el 4 de setiembre en la rentrée de Mirtha Legrand, que reanuda las mesazas

Confirmado el regreso de Mirtha Legrand, se abre una gran interrogante: ¿Y si no funciona?

¿Mirtha Legrand es la solución para sacar a El Trece de la crisis?

Con la vuelta de Mirtha Legrand, la intención de Adrián Suar y compañía es rescatar a la señal del Grupo Clarín de la profunda crisis de audiencia que viene atravesando desde hace más de dos años.

Sin embargo, hay que recordarles a las autoridades de El Trece que Mirtha Legrand es una señora de 94 años de edad y que el tiempo pasa para todos. En un contexto televisivo en el que los históricos programas no miden lo que solían medir en términos de rating, presionaron a la diva para adelantar su regreso a la TV esperando que les salve el año.

También, esto pone en evidencia lo desorientados que están las autoridades del canal ya que apostar a la vuelta de Mirtha Legrand como su mejor producto para reforzar los fines de semana es, por lo menos, llamativo. ¿Qué van a hacer si le va igual o peor que a Juana Viale? ¿La atacarán con notas publicadas por el diario Clarín y enrostrándole que el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe le triplicó en el rating?