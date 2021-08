Crisis entre Juana Viale y El Trece: Los motivos

Intrusos | Programa completo (17/08/21)

“Yo no sé si la relación es la mejor entre el canal y Nacho Viale. Además está el viaje. Así, como dijimos, que no había caído bien el viaje de Tinelli (a Esquel) que dejó programas grabados cuando está peleando el número día a día; tampoco cae bien que Juana deje sus programas grabados. Que se vaya en un momento donde el canal pelea un número muy complicado frente a Kusnetzoff y La Peña de la Morfi no cae bien”, concluyeron en Intrusos.