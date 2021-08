El Trece planea un nuevo programa que ayude a Juana Viale

No obstante, aclaró que no hay nada definido: "Van a empezar a innovar y ver qué es lo que pasa con eso en un sábado por la noche, ver si rinde o no. Es una idea muy vaga, recién está en gateras, pero evidentemente tomaron un mensaje. Van a intentar de acá a un mes, armar un programa para que esté en la previa de Juana Viale. El primer proyecto es algo deportivo, veremos si se cumple o no", anunció.