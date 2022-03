José Luis Espert (¿de JXC?) insultó a Pablo Duggan en C5N

“Niego que hayan sido 30 mil, no niego que haya habido desaparecidos. Vos sos mentiroso, es repugnante que como periodista seas mentiroso. Hasta los mismos terroristas han reconocido que no son 30 mil. Sos un caradura”, estalló Espert.

https://twitter.com/RatingLucca/status/1508934536822128641 TV >> ESCÁNDALO: Periodistas de @C5N chicanearon a Espert, y él los cruzó fuertemente. pic.twitter.com/sc2bCJbhux — (@RatingLucca) March 29, 2022

Luego, el conductor, tras pedir por un clima de respeto en el piso, el cual negó Espert diciendo: “¡Respeto las pelotas! Mirá cómo va a decir 30 mil desaparecidos”, Duggan estalló contra el diputado y lo tildó de violento y negacionista.

Ahí fue donde el periodista amenazó con cortar la entrevista al docente, que además lo comparó con las derechas de Donald Trump y Jair Bolsonaro, comentario que no le gusto a Espert:

“Escuchá la pregunta. Si no lo vas a dejar contestar, es una actitud violenta de tu parte y corto el reportaje ya mismo. O lo dejás terminar la pregunta o cortamos ahora”, advirtió el conductor de C5N.

“Cortalo al reportaje, dale. Boludeces no voy a escuchar. Pablito, no te me hagas el fino, el pobrecito, porque en mi ausencia decís de todo menos bonito y ahora estoy sentado acá”, concluyó el economista.

Si bien el conductor no terminó el reportaje, aspecto que le remarco Espert tildándolo de cobarde, quedó un ambiente tenso hasta la salida del político.

